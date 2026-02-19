ANSP a confirmat apariția unui caz de import de variola maimuței: persoana infectată se află sub supraveghere medicală

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost diagnosticat prin investigații de laborator efectuate în Laboratorul Național de Referință al ANSP. Persoana infectată este sub supravegherea medicilor, comunică Agenția.

Conform ANSP, persoana s-a adresat pentru asistență medicală, prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. Specialiștii ANSP au inițiat ancheta epidemiologică și aplică măsurile de prevenire și control al infecției.

Ultimele două cazuri de infecție cu acest virus, în R. Moldova, au fost înregistrate în anul 2022, ambele fiind cazuri de import.

Conform datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor – ECDC, în ultimii doi ani, cazuri de infecție cu MPXV au fost raportate în mai multe țări europene. În decembrie 2025 și ianuarie 2026, cazuri de boală au fost raportate în România și Cehia.

„ANSP amintește că infecția este cauzată de virusul variolei maimuței, prezent în fauna sălbatică (la anumite mamifere mici) în mai multe țări din Africa Centrală și de Vest. Virusul nu este endemic în Europa, fiind înregistrate doar cazuri de import. Variola maimuței în mod normal, nu se răspândește cu ușurință între persoane, fiind necesar un contact apropiat. Virusul pătrunde în organism prin pielea lezată, tract respirator, ochi, nas sau gură și prin contact cu fluide corporale infectate. Principalul mod în care poate fi transmis este prin contact fizic apropiat prelungit cu o persoană diagnosticată cu variola maimuței sau contact prelungit cu obiecte contaminate ale acesteia”, scrie Agenția.

Sursa citată scrie că manifestările clinice ale bolii includ: simptome febrile generale (febră, cefalee, frisoane, slăbiciune, inflamarea ganglionilor limfatici), erupții cutanate și leziuni la nivelul mucoasei (la nivelul gurii, nasului, gâtului sau tractului digestiv), dureri musculare și de spate. În prezent, există vaccin împotriva infecției, care este recomandat doar în zonele cu transmitere activă, precizează ANSP.