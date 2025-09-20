ANSA recheamă cuișoarele de la două mărci comerciale pentru că ar conține „niveluri neconforme ale unui compus chimic”

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorii din domeniul alimentar Kaufland SRL și Forward International SRL reheamă de la consumatori cuișoarele produse de două mărci comerciale.

Potrivit ANSA, este vorba despre marca comercială „Kamis” și „Galeo”.

Motivul rechemării produselor: Niveluri neconforme ale unui compus chimic folosit în scopuri fitosanitare numit clorpirifos.

„Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume.

Pentru multe detalii cum pot primi înapoi contravaloarea produsului consumatorii pot apela la magazinele de unde l-au procurat”, îndeamnă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.