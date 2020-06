Andrian Candu cheamă opoziția parlamentară la dialog pentru constituirea un nou Guvern: „Cetățenii nu o să ne ierte această ezitare și nu ne vor ierta că nu am fost curajoși și incisivi”

Liderul PRO-Moldova cheamă opoziția parlamentară la un dialog pentru a stabili împreună măsurile necesare pentru scoaterea țării din „criza socială, sanitară, economică și morală profundă”. Fostul președinte al Parlamentului spune că a venit timpul de a trece de la vorbe frumoase la fapte și că actuala guvernare a pierdut majoritatea și trebuie schimbată.

„Oamenii ne cer mai multă determinare și să trecem la fapte. Oamenii sunt obosiți de așteptare și cetățenii suferă tot mai mult din cauza unei guvernări care nu știe sa administreze țara în general. Suntem întrebați când vom da jos această guvernare, când vom vota un nou guvern eficient, credibil si care să poată scoate țara din criză. Prin acest mesaj chemăm toate partidele parlamentare responsabile la discuții și dialog pe marginea măsurilor anti-criză și să avem un dialog pe agenda parlamentară”, a declarat Andrian Candu.

Liderul PRO-Moldova a anunțat un set de măsuri de susținere a mediului de afaceri, inițiative în educație și alte lucruri ce trebuie realizate pentru scoaterea țării din criză. De asemenea, Andrian Candu spune că sesiunea parlamentară care se încheie de obicei la sfârșit de iulie să fie prelugită până în august pentru ca Parlamentul să reușească să adopte mai multe legi care să permită ieșirea din criză.



„Cetățenii nu o să ne ierte această ezitare și nu ne vor ierta că nu am fost curajoși și incisivi. Imaginea e importantă, vorbele sunt fumoase, dar la ora actuală trebuie sa trecem de la eventualul dialog, la eventualele acțiuni”, a mai spus Andrian Candu.

Liderul PRO-Moldova spune că actualul guvern a pierdut majoritatea și că guvernarea atârnă de un fir de păr. „Chiar și miniștrii sunt sceptici că mai rămân o săptămână-două în funcție și că au eșuat, dar ei trebuie să-și asume eșecul. Iar noi trebuie prin determinare să ne asumăm vittorii pași și acțiuni”, mai spune Candu.

În același timp, fostul democrat a comentat declarațiile șefului statului care spunea că în eventualitatea unor anticipate, PRO Moldova nu are nicio șansă să revină în Parlament. Candu spune că a reușit timp de 3 luni să creeze o formațiune politică ce „a reușit să răstoarne carul mare și a ținut sub presiune guvernarea. Am reușit ca asumarea răspunderii să nu treacă, acordul rus care era o șmecherie să nu treacă și să joace un rol important în Politica din Republica Moldova și surpriză, a ajuns partid”.