Ambasadorul R. Moldova în România: Este un război total, nemilos împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă

Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat pentru Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva Moldovei, în care se folosesc „toate pârghiile și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni”, a menționat oficialul.

„Da, este un război total împotriva R. Moldova, declanșat de Federația Rusă, un război hibrid total, nemilos și se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer și la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menționez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menționez aici, dar lumea le știe și persoane private care se implică în astfel de acțiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autoritățile noastre, care investighează aceste legături”, a afirmat diplomatul.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare, diplomatul subliniază că acest scrutin este unul „decisiv pentru calea europeană a țării”.

În România, cetățenii moldoveni vor avea organizate 23 de secții de votare, un număr record, și o premieră la București – o secție de votare la Muzeul Țăranului Român. Ambasadorul apreciază că aproximativ 30 de mii de moldoveni vor lua parte la scrutin.