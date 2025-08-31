Altercații la Peresecina: activiștii partidului „Șansă” au organizat un „protest pașnic”

În satul Peresecina, raionul Orhei au avut loc altercații între activiștii partidului „Șansa”, afiliat lui Ilan Șor și alte persoane prezente la o terasă. Din imaginile publicate pe rețele de mai multe persoane prezente la fața locului se poate observa cum oamenii se îmbrâncesc și țipă, iar mai mulți polițiști au intervenit. Deocamdată nu se cunoaște motivul conflictelor.

Potrivit imaginilor publicate pe canalele de Telegram afiliate lui Șor, Alexei Lungu, președintele partidului „Șansă”, de asemenea afiliat lui Ilan Șor, ar fi venit la un „protest pașnic” iar apoi ar fi fost „înconjurat de vreo 50 de angajați ai MAI”, spune el. Acesta a declarat ulterior că va „depune plângere la Procuratura Generală împotriva acțiunilor poliției”.

Pe fundalul imaginilor se aud persoane care strigă „Afară din Peresecina” și „Afară șoriștilor”.

Tot astăzi, la Peresecina era programată lansarea PAS în campania electorală la Orhei, potrivit unei postări făcute de PAS Orhei.

ZdG a solicitat mai multe informații de la autorități, însă nu am primit un răspuns până la momentul publicării. Vom reveni cu completări.