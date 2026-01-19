Alexandru Munteanu și Eugeniu Osmochescu vor participa la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Vor promova R. Moldova drept un partener de încredere și un loc sigur pentru dezvoltarea afacerilor”

Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, anunță Guvernul. Forumul are loc în perioada 19-22 ianuarie 2026, iar premierul Alexandru Munteanu va fi speaker la o discuție de tip panel.

Potrivit Guvernului, premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în țara noastră.

„În discuțiile cu investitorii, conducerea Guvernului va promova R. Moldova drept un partener de încredere și un loc sigur pentru dezvoltarea afacerilor”, scrie instituția.

Miercuri, 21 ianuarie, începând cu ora 10:00 (ora R. Moldova), prim-ministrul Alexandru Munteanu va fi speaker la o discuție de tip panel – „Poate Rusia să susțină o economie în timp de război?”.

În acest an, tema Forumului Economic Mondial, desfășurat, în perioada 19-23 ianuarie, în localitatea Davos-Klosters din Elveția, este „Un spirit al dialogului”.

Agenda discuțiilor va fi structurată în jurul a cinci provocări globale majore: consolidarea cooperării într-o lume tot mai contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, implementarea inovației la scară largă în mod responsabil și asigurarea prosperității în limitele planetare.

Forumul Economic Mondial va oferi o platformă imparțială de dialog pentru aproape 3000 de participanți din peste 130 de țări. Este estimată participarea a 400 de lideri politici de rang înalt, inclusiv aproape 65 de șefi de stat și de guvern și șase dintre liderii G7, dar și circa 850 de directori și președinți ai celor mai mari companii din lume.