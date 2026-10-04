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Alertă de călătorie în Spania: cod roșu de precipitații abundente

Foto: IStock

Ambasada R. Moldova în Regatul Spaniei a emis o alertă de călătorie în Spania, pe fondul unei avertizări meteo de cod roșu.

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Cetățenii moldoveni sunt atenționați privind codul roșu de precipitații abundente, furtuni puternice pe coasta mediteraneeană, Regatul Spaniei, emisă de Agenția Meteorologică de Stat spaniolă – AEME.

Recomandări pentru cetățenii care se afla, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei:

  • Evitați zonele afectate de inundații și respectați restricțiile impuse de autorități.
  • Urmăriți permanent alertele și informațiile oficiale locale.
  • Respectați instrucțiunile serviciilor de urgență.

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