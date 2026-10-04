Alertă de călătorie în Spania: cod roșu de precipitații abundente

Ambasada R. Moldova în Regatul Spaniei a emis o alertă de călătorie în Spania, pe fondul unei avertizări meteo de cod roșu.

Cetățenii moldoveni sunt atenționați privind codul roșu de precipitații abundente, furtuni puternice pe coasta mediteraneeană, Regatul Spaniei, emisă de Agenția Meteorologică de Stat spaniolă – AEME.

Recomandări pentru cetățenii care se afla, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei: