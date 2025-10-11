Alegeri parlamentare 2025. 5 mii de alegători au declarat un nou domiciliu

4 951 de persoane au declarat un nou domiciliu temporar, iar alți 11 733 de alegători au solicitat certificate pentru drept de vot în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Informația se regăsește în Raportul Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor.

În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care și-au schimbat locul de ședere după ultima participare la scrutin au avut posibilitatea să declare noul domiciliu temporar la primărie sau pretura de sector, până la data de 3 septembrie 2025. Potrivit Raportului Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor, 4 951 de persoane au beneficiat de acest drept.

Pentru alegătorii care nu au reușit să declare noul loc de ședere, legislația a permis solicitarea certificatului pentru drept de vot, care le-a oferit posibilitatea să voteze la orice secție de votare. Potrivit aceluiași raport, în total, 11 733 de alegători au solicitat certificate, iar 11 099 le-au utilizat în ziua alegerilor.

Totodată, platforma online gestionată de Comisie – verifica.cec.md – a fost accesată de aproximativ 362 de mii de ori în perioada 22–28 septembrie 2025. Aici, alegătorii au putut verifica secția de votare la care erau arondați și includerea în lista electorală.