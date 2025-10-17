Al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. „Vom purta uniforma cu mândrie și vom demonstra că R. Moldova contribuie activ la consolidarea păcii internaționale”

Astăzi, 17 octombrie, al patrulea contingent de carabinieri a fost detașat în misiunea internațională KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta R. Moldova pe scena internațională a păcii și securității, scrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) în comunicatul său de presă.

Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii moldoveni vor face parte din Unitate Multinațională Specializată (MSU), alături de parteneri din state membre NATO și Uniunea Europeană.

Conform MAI, aceștia vor îndeplini misiuni complexe: menținerea ordinii publice, asigurarea libertății de mișcare, protejarea comunităților și consolidarea încrederii în zone sensibile.

La evenimentul oficial au participat Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Secretarul de stat al MAI, Alexandru Bejan, conducerea IGC, E.S. Giuseppe Maria Perricone și Ambasadorul Italiei în Republica Moldova.

„Reprezentați o generație de carabinieri care duc mai departe onoarea uniformei și valorile Republicii Moldova — curaj, disciplină și solidaritate. Fiecare pas pe care îl veți face în această misiune va fi un pas în slujba păcii și siguranței internaționale. Să vă întoarceți acasă sănătoși, cu mândria datoriei împlinite și cu experiențe care vor inspira întreaga noastră instituție”, a declarat Ministra Daniella Misail-Nichitin.

Sursa citată scrie că participarea carabinierilor la misiuni și operații internaționale reprezintă o contribuție importantă la menținerea păcii, securității și stabilității internaționale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovarea supremației legii, conform Cartei ONU și angajamentelor internaționale ale R. Moldova.