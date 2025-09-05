Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport – pentru șofat în stare de ebrietate. Două persoane au condamnate la închisoare

Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care jumătate de pedeapsă va fi executată în închisoare, iar a doua jumătate de pedeapsă a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probă de 1 an. Acesta ar fi condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii Noi, raionul Ialoveni.

Procuratura Generală (PG) anunță că motocicleta inculpatului a fost confiscată, acesta fiind al doilea precedent în legislația penală și procesual-penală de confiscare a mijlocului de transport pe asemenea categorii de infracțiuni.

Totodată, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Chișinău, instanța de judecată a emis o sentință de condamnare în privința unui alt bărbat de 24 de ani, acuzat pentru aceeași categorie de infracțiune. Acestuia i-a fost aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen de 2 ani.

Inculpatul ar fi condus un automobil cu viteză excesivă prin comuna Colonița, mun.Chișinău într-o noapte a lunii iulie, curent. Fiind stopat de angajații poliției, acesta a fost supus testării alcoolscopice. S-a stabilit că în aerul expirat de către inculpat, concentrația vaporilor de alcool constituia 0,56 mg/1, scrie PG.