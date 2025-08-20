Ajutorul de școală în valoare de 1000 de lei: „Banii vor putea fi ridicați de la poștă sau prin cardul bancar”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu explicații privind metodele de obținere a plății unice de 1000 de lei, oferită pentru aproape 300 de mii de elevi, din clasa I-a până în clasa a IX-a, drept ajutor pentru școală. Potrivit Ministrului, banii vor fi asociați IDNP-ului mamei copilului și vor putea fi ridicați de la poștă începând cu 4 septembrie, sau primiți direct pe cardul părintelui.

Pe 20 august, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a oferit detalii cu privire la suportul unic oferit de Guvern tuturor elevilor din clasa I-a până în clasa a IX-a. Potrivit ministrului, plata va fi disponibilă începând cu 4 septembrie, și poate fi obținută prin mai multe metode.

„În primu rând, absolut toată lumea va putea să meargă la poștă cu buletinul pentru a ridica acești bani. Banii vor fi asociați IDNP-ului mamei copilului, respectiv există această opțiune pentru absolut toată lumea.

În același timp, pentru cei care își doresc ca banii să vină automat pe cardul lor bancar, pot face una dintre cele două acțiuni care le permite acest lucru. Fie să meargă la banca unde se deservesc și să roage ca cardul să fie asociat acestei plăți. Băncile cunosc cum să facă această procedură. Fie să facă lucrul acesta singuri, din mcabinet.gov.md, utilizând semnătura electronică sau prin aplicația guvernamentală Evo, unde selectează plățile sociale, selectează cardul unde vor să le revină aceste plăți, și așteaptă ca banii să fie transferați.

Vreau să clarific că banii nu vin instituției de învățământ, banii vin fiecărei persoane individual. În cazurile mai speciale, sau când copiii nu au IDNP, toată lumea poate merge la casele teritoriale de asigurări sociale, acolo unde se plătesc pensiile, și pot depune o cerere pentru a beneficia de acești bani”, potrivit explicațiilor ministrului Dan Perciun.

Potrivit ministrului, banii vor putea fi ridicați începând cu 4 septembrie și până în luna decembrie 2025.

Ajutor de școală pentru copii, în valoare de 1000 de lei

Peste 295 de mii de elevi, din clasa I-a până în clasa a IX-a, vor primi ajutorul de școală pentru copii, în valoare de 1000 de lei. Anunțul a fost făcut de președintele legislativului, Igor Grosu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, încă în luna iunie.

Ministrul Educației a precizat că banii oferiți de stat vor putea fi utilizați fără restricții.