Agenția de Guvernare Electronică atenționează: tentativă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă

O nouă schemă de fraudă, semnalată recent de cetățeni, care implică apeluri telefonice și utilizarea abuzivă a identității instituției, informează miercuri, 6 mai, Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Potrivit primelor sesizări recepționate, persoane necunoscute contactează cetățeni și se prezintă inițial drept curieri, iar ulterior pretind că sunt angajați ai AGE. Sub pretextul unor „activități suspecte” pe MCabinet, aceștia încearcă să obțină date cu caracter personal.

AGE precizează că aceste apeluri nu sunt oficiale și reprezintă o tentativă de fraudă prin inginerie socială. La această etapă, nu există confirmarea unui incident tehnic asupra serviciului Cabinetul personal.

Agenția de Guvernare Electronică subliniază următoarele:

AGE nu solicită date personale sau bancare prin apeluri telefonice;

angajații AGE nu vor cere coduri, parole sau alte informații sensibile;

Cabinetul personal nu necesită confirmări prin apeluri telefonice din partea instituției.

„Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în astfel de apeluri. În cazul în care există suspiciuni, se recomandă întreruperea imediată a conversației”, a menționat AGE.

Persoanele care au fost contactate în acest mod sunt rugate să raporteze cazul pe site-ul Raportarea Crimelor Cibernetice.

AGE susține că monitorizează aceste situații și îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți.