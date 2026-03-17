Adunarea Generală a Judecătorilor va avea loc pe 27 martie. Pe agendă se regăsește prezentarea Raportului de activitate al CSM pentru anul 2025

Adunarea Generală a Judecătorilor va avea loc pe 27 martie în incinta Palatului R. Moldova, conform unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Proiectul ordinii de zi a ședinței include următoarele subiecte:

Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii și al sistemului judecătoresc pentru anul 2025;

Aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea Adunării Generale a Judecătorilor;

Aprobarea modificărilor și completărilor operate în Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului.

„Consiliul Superior al Magistraturii încurajează participarea activă a judecătorilor și își exprimă convingerea că deciziile luate în cadrul ședinței Adunării Generale vor contribui la dezvoltarea și modernizarea sistemului judecătoresc din R. Moldova”, se spune într-o notă informativă a CSM.

Ultima Adunare Generală a Judecătorilor a fost convocată pe 11 aprilie 2025. În cadrul întrunirii a fost desemnat un membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul judecătorilor Curților de Apel.