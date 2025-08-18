Admiterea în învățământul profesional tehnic secundar: MEC constată un interes sporit pentru programele de învățământ dual

Primul tur al concursului de admitere în învățământul profesional tehnic secundar s-a încheiat. Potrivit unui comunicat al Ministeruuil Educației și Cercetării (MEC), în 2025 se înregistrează un interes sporit pentru programele de formare profesională prin învățământ dual.

La programele învățământului profesional tehnic secundar prin învățământ dual s-au înscris peste 1 100 de candidați.

„Cele mai multe cereri au fost înregistrate la meserii precum electrician-electronist auto, lăcătuș redresare caroserii sau electrician în construcții, unde concurența a ajuns până la 2–3 candidați pentru un singur loc. Printre cele mai solicitate programe de studii prin învățământ dual se regăsesc: repararea și întreținerea autovehiculelor, sisteme și rețele electrice, inginerie electrică, servicii de întreținere și de conducere a vehiculelor, precum și servicii în alimentația publică”, precizează MEC.

Pentru programele de învățământ profesional tehnic secundar, disponibile în cele 32 de școli profesionale și 14 centre de excelență, în 2025 au fost distribuite 8 718 locuri, dintre care 8 380 cu finanțare de la bugetul de stat.

Elevii care nu au reușit să depună dosarele în primul tur vor avea posibilitatea să participe la turul II al concursului, programat pentru perioada 20-26 august 2025.

Pe 24 august 2025 se va încheia și concursul de admitere în învățământul profesional tehnic postsecundar – colegii și centre de excelență.