Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru român care a criticat măsurile de protecție și a participat la mitinguri împotriva măștilor, a decedat după ce a fost infectat cu COVID-19

Bogdan Stanoevici, unul dintre cei mai aprigi critici din România ale măsurilor de protecție și a purtării măștilor sanitare a decedat în această dimineață după ce a fost infectat cu COVID-19. Actorul și fostul ministru al românilor de pretutindeni pe timpul mandatului lui Victor Ponta s-a luptat mai bine de o lună cu boala care i-a afectat aproape în întregime plămânii. Pe 22 ianuarie, actorul ar fi împlinit 63 de ani.

Potrivit datelor publicate de presa română, Bogdan Stanoevici s-ar fi infectat cu COVID-19 la început de decembire, iar pe 16 decembrie, a fost intubat fiind în stare gravă. Două zile mai târziu, a fost mutat pe secția de terapie intensivă, unde s-ar fi ales și cu o infecție nosocomială, transmite Antena 3.

Aceeași sursă spune că pe 24 decembrie, Bogdan Stanoevici a fost preluat de la Spitalul ”Sf. Pantelimon” din București, iar până astăzi se afla internat la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, unde a suferit mai multe intervenții chirurgicale.

Potrivit aceleași surse, el a fost supus recent şi unei intervenții prin care i-au fost puși plămânii în repaos total timp de 7 până la 15 zile. Practic, oxigenarea lui se făcea doar pe cale extracorporală. Plămânii actorului erau afectați aproape integral, iar medicii l-au operat de urgență pentru a-l stabiliza. Chiar și în aceste condiții, medicii erau rezervați în privința sa.

La începutul lunii noiembrie, Bogdan Stanoevici declara că nu poartă mască de protecție împotriva infecției cu coronavirus pentru că este ”sănătos”. Acesta afirma că și-a făcut lunar testul anti-COVID, iar toate au ieșit negative.

”Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, spunea Bogdan Stanoevici, potrivit Agerpres.

Potrivit G4Media, în 16 mai 2020, Bogdan Stanoevici a participat la un miting împotriva presupusei ”dictaturi sanitare” în Piața Victoriei, unde s-a pupat și s-a îmbrățișat cu alți protestatari.

Stanoevici a fost șef al Circului București și fost candidat la prezidențiale în 2019,