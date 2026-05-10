„Acesta nu este un nou COVID”. Mesajul directorului OMS către locuitorii din Tenerife, despre hantavirus

„Acesta nu este un nou COVID. Riscul actual pentru sănătatea publică reprezentat de hantavirus rămâne scăzut”, susține Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, într-un mesaj adresat în mod special locuitorilor din Tenerife, unde a ajuns nava cu focar hantavirus.

„Vreau să vă vorbesc direct, nu prin comunicate de presă sau informări tehnice, ci ca o ființă umană către alta, pentru că meritați asta. Știu că sunteți îngrijorați. Știu că atunci când auziți cuvântul „focar” și priviți o navă navigând spre țărmurile voastre, vă vin amintiri pe care niciunul dintre noi nu le-a alungat complet. Durerea anului 2020 este încă reală și nu o resping nici măcar o clipă.

Dar am nevoie să mă auziți clar: acesta nu este un alt COVID. Riscul actual pentru sănătatea publică reprezentat de hantavirus rămâne scăzut. Colegii mei și cu mine am spus acest lucru fără echivoc și vi-l voi spune din nou acum”, se arată în mesajul directorului OMS.

El a explicat că virusul de la bordul navei MV Hondius este tulpina Andes a hantavirusului. Menționând că decesul a trei persoane este grav, directorul OMS a subliniat că riscul pentru locuitorii din Tenerife, este scăzut. „Aceasta este evaluarea OMS”.

„În acest moment, nu există pasageri simptomatici la bord. Un expert OMS se află pe acea navă. Sunt disponibile provizii medicale. Autoritățile spaniole au pregătit un plan atent, pas cu pas: pasagerii vor fi transportați la țărm în portul industrial Granadilla, departe de zonele rezidențiale, în vehicule sigilate și păzite, printr-un coridor complet închis și repatriați direct în țările lor de origine. Nu îi veți întâlni. Familiile dumneavoastră nu îi vor întâlni”, a fost mesajul șefului OMS.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a decis primirea navei în Tenerife, la solicitarea OMS. „Aproape 150 de persoane din 23 de țări se află pe mare de săptămâni întregi, unele dintre ele îndurerate, toate speriate, toate tânjind după casă. Tenerife a fost ales deoarece are capacitatea medicală, infrastructura și umanitatea necesare pentru a-i ajuta să ajungă în siguranță”, a mai explicat directorul OMS. El a mai anunțat se va deplasa în Tenerife pentru a observa direct această operațiune.

Spania a început evacuarea pasagerilor de pe un vas de croazieră afectat de hantavirus, ancorat lângă Tenerife, în Insulele Canare. Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat că operațiunea „se desfășoară normal” și că toți pasagerii aflați la bordul vasului MS Hondius sunt încă asimptomatici, transmite BBC.