„Această instabilitate politică fără sfârșit pune în pericol întreaga zonă euro”. Ce efecte are criza politică din Franța asupra Europei?

Europa deja este slăbită din cauza mai multor evenimente care au avut loc în ultimii ani. Războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global, dar și ascensiunea populiștilor de extremă dreaptă au lovit Europa. Acum, guvernul francez s-a prăbușit din nou, iar de această dată după mai puțin de o zi de la preluarea mandatului. Acest fapt sperie oamenii și piețele cu perspectiva unor noi alegeri care ar putea aduce extrema dreaptă mai aproape de putere, scrie Politico.

Potrivit publicației, la Bruxelles și în alte capitale europene, oficialii și diplomații și-au exprimat în privat temerile că influența președintelui Emmanuel Macron asupra problemelor internaționale, cum ar fi Ucraina și Gaza, va fi fatal slăbită. Unii se tem că întreaga economie a zonei euro ar putea fi în pericol ca urmare.

„Franța este prea mare pentru a eșua, așa că această instabilitate politică fără sfârșit pune în pericol întreaga zonă euro”, a spus un diplomat dintr-o țară a UE, care Politico scrie că a primit anonimatul pentru a comenta situația internă a unei alte țări. „Este principalul subiect al tuturor discuțiilor de la birou astăzi.”

Publicația afirmă că aceste îngrijorări sunt pe bună dreptate. Franța este a doua cea mai mare economie a Uniunii Europene, un actor important în G7, singura putere nucleară a UE și membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. La fel de semnificativ, sub conducerea lui Macron, Franța a fost o forță politică care a modelat afacerile europene, rivalizând doar cu puterea Germaniei, scrie Politico.

În același timp, publicația menționează că Macron încearcă să contracareze amenințarea dreptei radicale reprezentate de partidul Adunarea Națională, care conduce constant în sondaje, în timp ce se confruntă cu un deficit bugetar mare.

Guvernele sale nu au reușit însă să adopte măsuri de reducere a cheltuielilor publice prin parlament. Un blocaj politic prelungit crește din ce în ce mai mult probabilitatea unor noi alegeri legislative înainte de sfârșitul anului, aducând luni suplimentare de incertitudine.

Oricare dintre aceste scenarii ar deschide calea pentru ca partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen, Adunarea Națională, să obțină câștiguri majore, ceea ce ar putea zgudui politica europeană și ar declanșa un val de instabilitate. Potrivit Politico, principala preocupare exprimată de diplomații și oficialii UE din capitalele naționale este riscul la adresa zonei euro.

Primul efect observat, este cel economic. Politico scrie că luni, traderii de pe piețele din Franța și din alte țări au reacționat cu alarmă la prăbușirea dramatică a administrației lui Sébastien Lecornu, la doar 14 ore după instalarea sa. Acțiunile și obligațiunile guvernamentale franceze au scăzut, iar euro însuși s-a depreciat în raport cu dolarul.

Un alt efect ar fi cel politic, întrucât publicația atestă că unii observatori iau acum în calcul chiar și o eventuală demisie prematură a lui Macron din funcția de președinte. Mandatul său este programat să se încheie în 2027. Tulburările din Paris înseamnă că influența Franței asupra dezbaterilor și dezvoltării politicilor din cadrul UE este probabil să fie diminuată, pentru că schimbările repetate de personal fac mult mai dificil ca poziția Franței să prevaleze.

Pe de altă parte, un oficial guvernamental a spus pentru Politico că alegerile anticipate ar putea pune în pericol următorul buget pe termen lung al UE. Guvernele naționale care discută bugetul stabiliseră un termen informal pentru a ajunge la un acord înainte de alegerile franceze din 2027, având în vedere pericolul ca Le Pen să politizeze și, în cele din urmă, să zădărnicească dezbaterea.