Accident mortal la Ungheni. O minoră de 17 ani și-a pierdut viața

O minoră de 17 ani și-a pierdut viața, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de un pilon electric. Accidentul s-a întâmplat sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 22:00, potrivit Poliției.

„Potrivit cercetărilor preliminare, adolescenta conducea un ATV de model Viper, deplasându-se pe un drumul regional, din direcția satului Stolniceni spre satul Bulhac. La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra vehiculului, ieșind de pe partea carosabilă și izbindu-se violent într-un pilon electric”, se arată în comunicatul Poliției.

În urma impactului, tânăra a decedat pe loc.

Potrivit comunicatului, oamenii legii urmează să stabilească în ce circumstanțe adolescenta a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport.



