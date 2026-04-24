Accident la Briceni: un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului

În dimineața zilei de vineri, 24 aprilie, un bărbat a decedat în urma unui accident rutier produs în jurul orei 08:30, la ieșirea din satul Caracușenii Noi – direcția spre Briceni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Conform informațiilor preliminare, bărbatul de 34 de ani, aflat la volanul unei Skoda, din motive care urmează a fi stabilite a pierdut controlul mașinii.

Potrivit IGP, autoturismul a derapat de pe partea carosabilă, s-a tamponat într-un copac, după care a fost proiectat pe carosabil.

Șoferul a decedat la fața locului.