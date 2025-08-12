Accident fatal la Cahul: două persoane au decedat pe loc. Trei copii au fost preluați de ambulanță

În seara zilei de 12 august, s-a produs un accident rutier în satul Burlăceni din raionul Cahul. În urma coliziunii dintre un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen, șoferul de 32 de ani, din Volkswagen și soția acestuia, de 33 de ani, au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului, de 5, 7 şi 10 ani, au fost preluați de ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale, anunță oamenii legii.

„Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanței și salvatorilor pentru descarcerarea victimelor”, potrivit comunicatului de presă. „Șoferul de 32 de ani și soția acestuia, de 33 de ani, din Volkswagen au decedat pe loc”, se mai arată în comunicat.

Oamenii legii fac apel către toți conducǎtorii auto să respecte limita de viteză și colegii din trafic.









