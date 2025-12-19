„Acces interzis. Proprietate privată.” Neînțelegeri între locatarii unui bloc din Chișinău. O intrare în clădire a fost blocată de un om de afaceri. Răspunsurile autorităților se contrazic

Locatarii unui bloc cu cinci etaje din Chișinău spun că nu mai pot folosi intrarea principală, după ce un om de afaceri ar fi blocat accesul, pentru a-și construi un magazin care comercializează uniforme pentru organele de forță. Omul de afaceri respinge acuzațiile și afirmă că el deține un contract de cumpărare-vânzare, care îi permite să facă diverse schimbări pe teritoriul său. Ambele tabere prezintă documente care, în viziunea lor, le justifică afirmațiile.

Locuitorii blocului din șoseaua Hîncești 59 afirmă că intrarea principală în bloc a fost blocată în iunie 2025, sub pretextul unor lucrări de construcție. De atunci, ușa nu a mai fost deschisă niciodată, iar locatarii acuză că omul de afaceri a acoperit și numerele apartamentelor care erau scrise pe ușa de la intrare unde acum scrie: „Acces interzis. Proprietate privată.”

Astfel, de mai bine de cinci luni, oamenii afirmă că sunt nevoiți să folosească o ușă de urgență de circa 90 de centimetri, aflată în spatele clădirii, în zona care servește drept ogradă. Acolo se află și depozitul unui magazin unde, potrivit acestora, persistă un miros neplăcut. Locatarii afirmă că accesul dificil poate crea probleme în situații de urgență, menționând un incident în care o ambulanță ar fi întâmpinat dificultăți din cauza unui camion care livra marfa și bloca zona.

Blocul are în prezent trei ieșiri: una blocată, una de siguranță destinată acum celor 43 de apartamente și o a treia pentru încă 15 apartamente, care însă nu sunt interconectate. Locatarii spun că, în caz de urgență, persoanele din cele 43 de apartamente nu ar putea folosi cealaltă ieșire, fapt ce îi îngrijorează. Aceștia spun că, dacă li s-ar oferi o ieșire alternativă corespunzătoare, nu ar exista probleme. „Pe noi nu ne interesează spațiul lui, pe noi ne interesează intrarea. El ne spune să ieșim prin magazin, să ne facem ușă și să ieșim pe acolo. Dar cum așa?”, a comunicat Cristina Dolinschi, locatară a blocului.

De cealaltă parte, Iurie Nani, omul de afaceri acuzat că a blocat intrarea în bloc afirmă că ușa pe care locatarii o numesc „ușă de urgență” este, de fapt, intrarea principală a clădirii. El susține că imobilul a fost proiectat cu intrarea orientată spre ogradă, nu spre strada principală. „Pentru așa fel de blocuri înainte se făcea ieșirea în ogradă, nu pe strada principală”, a declarat Iurie Nani, contactat de ZdG. Acesta menționează că revolta locatarilor ar veni din obișnuința de a folosi ieșirea spre stradă. Nani susține că intervenția sa este justificată și prezintă și un document oficial de vânzare-cumpărare care arată că deține spațiul respectiv.

După ce situația a ajuns la autorități, poliția a transmis documentele referitoare la blocarea intrării către pretura orașului Chișinău. „Vicepretorul a declarat că este de acord cu sesizarea, însă a recomandat depunerea unei plângeri la procuratură. Am depus plângerea, dar nu a venit niciun răspuns, deși a trecut mai mult de o lună. De la pretură au venit cu arhitectul șef de la Urbanism. Au intrat, au văzut, iar la întrebarea vicepretorului dacă s-a măsurat ca să vadă ce este acolo, s-a spus că nu. Motivul? Pentru că nu avea cu ce măsura”, afirmă Cristina Dolinschi.

Totuși, autoritățile par să se contrazică. „În cadrul examinării dosarului administrativ nr. 3-03/1-2626 din 08.09.25, Pretura sectorului Centru (PSC) a constatat necorespunderea între planurile geometrice cadastrale a unui spațiu din blocul locativ din șos Hîncești, 59, nr.cadastral 0100212.119.”, se spune în una dintre scrisorile adresate lui Iurie Nani de către Pretura Sectorului Centru.

În alte acte, autoritățile îi dau dreptate omului de afaceri, susținând că acesta are dreptul de proprietate. „În urma examinării actelor prezentate de către cet. Nani Iurie, a fost constatat că spațiul care ar fi considerat ocupat abuziv, îi aparține cu drept de proprietate în baza Contractului de vînzare-cumpărare din 23.01.2024”, scrie într-un document din 14 august 2025, semnat de Sergiu Chircu, șef adjunct al Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, responsabil pe domeniile construcții și urbanism.



