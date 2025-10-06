Absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale din Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, avertizează Comisia Europeană

Comisia Europeană a declarat luni, 6 octombrie, prin reprezentanții săi că absenţa observatorilor internaţionali la alegerile municipale desfăşurate sâmbătă în Georgia „subminează transparenţa şi credibilitatea procesului democratic”, iar autorităţile georgiene au făcut propagandă, informează G4Media.

„Am văzut că autorităţile georgiene nu au invitat la timp observatori internaţionali din partea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi de la Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE (ODIHR), iar acest lucru a subminat întreaga transparenţă şi credibilitate a acestui proces democratic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, în timpul conferinţei de presă zilnice a instituţiei.

Aceasta a adăugat că autorităţile georgiene desfăşoară „propagandă de manual în ceea ce priveşte dezinformarea, atacurile împotriva ambasadorului nostru, care beneficiază de sprijinul nostru deplin”.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei a declarat că scrutinul a avut loc într-un context marcat de „o amplă campanie” a guvernului georgian „împotriva mass-media, a societăţii civile şi a partidelor de opoziţie”.

„De asemenea, am observat o participare redusă, iar (alegerile) au fost, de asemenea, marcate de un boicot din partea opoziţiei”, a comentat ea.

Hipper a mai declarat că UE „condamnă orice formă de violenţă din partea tuturor părţilor”, iar Uniunea a solicitat întotdeauna ca manifestaţiile să fie paşnice.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a menţionat că, din cauza „regresului democratic masiv” din Georgia, Uniunea Europeană a redus toate contactele politice cu Tbilisi.

Totodată, ea a afirmat că autorităţile georgiene „periclitează” procesul de aderare a ţării la UE.

În cadrul alegerilor municipale desfăşurate sâmbătă în ţara caucaziană şi boicotate de opoziţie, partidul de guvernământ Visul Georgian a obţinut 80,79% din voturi şi a câştigat toate cele 64 de primării din ţară.