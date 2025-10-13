A fost lansat un concurs pentru selectarea localităților care vor beneficia de sisteme de tratare a apei

Începând de astăzi, 13 octombrie, și până la 12 noiembrie 2025, autoritățile publice locale de nivelul I (primării, n. red.) din R. Moldova pot depune dosarele de participare pentru selectarea localităților în care vor fi instalate sisteme de tratare a apei potabile, menite să îmbunătățească accesul populației la apă potabilă.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) anunță lansarea concursului de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”.

MIDR specifică că dosarele de participare se depun în format fizic la sediul Agenției de Dezvoltare Regională din regiunea de dezvoltare în care se află localitatea și vor include toate documentele prevăzute în Ghidul de aplicare, respectând formatul și structura indicate.

„Proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” este implementat în baza Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei, ratificat prin Legea nr. 234/2025. Proiectul are drept obiectiv instalarea unor sisteme moderne de tratare a apei marca Q-DROP Yellowstone, care purifică apa ambientală în apă potabilă, cu o capacitate de aproximativ 500 litri/oră”, a precizat sursa citată.

Detalii despre condițiile de participare și Ghidul de aplicare sunt disponibile AICI

