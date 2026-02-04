A doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia: Kremlinul afirmă că va continua „operațiunea militară specială” în Ucraina până când Kievul îi va accepta condițiile

A doua rundă de discuții trilaterale de la Abu Dhabi dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite pentru a pune capăt războiului Moscovei a început pe 4 februarie, a declarat negociatorul ucrainean Rustem Umerov, scrie presa ucraineană.

Oficialii s-au reunit în Emiratele Arabe Unite pentru două zile de discuții, la doar o zi după ce Rusia a lansat cel mai masiv atac împotriva Ucrainei din această iarnă.

Potrivit The Kyiv Indepedent, se aștepta ca discuția să se concentreze pe cele două probleme nerezolvate – statutul regiunii Donbas și garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, dar intensificarea atacurilor rusești i-a determinat pe mulți să pună la îndoială seriozitatea Kremlinului în ceea ce privește discuțiile de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul energetic de o săptămână, despre care a spus că a intrat în vigoare pe 30 ianuarie, prin lansarea a 71 de rachete și 450 de drone împotriva Ucrainei în noaptea de 3 februarie.

Atacuri care au durat săptămâni a afectat grav infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând mulți locuitori din Kiev și din alte orașe fără lumină sau încălzire pe fondul temperaturilor scăzute și al presiunii tot mai mari asupra țării în contextul negocierilor de pace.

Potrivit lui Zelenski, delegații ucraineni își vor ajusta poziția de negociere.

Președintele american Donald Trump, ale cărui eforturi de un an de a media încheierea războiului nu au reușit până acum să producă un acord de pace, a respins faptul că președintele rus Vladimir Putin a încălcat armistițiul, spunând că acesta urma să dureze doar până la 1 februarie.

Partea americană este reprezentată de trimisul special Steve Witkoff și de consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de discuții de la Abu Dhabi, în perioada 23-24 ianuarie.

Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și de Kiril Budanov, fost șef al spionajului, care este acum șef de cabinet al lui Zelenski.

„O nouă rundă de negocieri a început la Abu Dhabi. Procesul de negocieri a început într-un format trilateral – Ucraina, Statele Unite și Rusia”, a declarat Rustem Umerov, principalul negociator al Ucrainei.

Kremlinul nu intenționează să comenteze public rezultatul primei runde de discuții din 4 februarie, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov.

„Atât timp cât regimul de la Kiev nu va lua decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Zelenski a declarat anterior că discuțiile cu capitalele occidentale privind garanțiile de securitate s-au încheiat. Se pare că Kievul și partenerii săi au convenit asupra unui plan pe mai multe niveluri, care ar implica o intervenție militară condusă de Europa și susținută de SUA în cazul unor încălcări repetate ale armistițiului de către Rusia.

Coaliția Voluntarilor, un grup de țări conduse de Franța și Regatul Unit, a fost de acord să își desfășoare trupele în Ucraina după încetarea focului pentru a contribui la securitate. Moscova, la rândul ei, a respins în repetate rânduri prezența postbelică a trupelor occidentale ca parte a unui potențial acord.

Un alt punct de conflict este soarta regiunilor parțial ocupate Donețk și Luhansk, întrucât Kremlinul cere ca Ucraina să se retragă complet din aceste regiuni – o condiție pe care Kievul a respins-o. Totodată, Rusia cere ca Ucraina să cedeze centrala nucleară de la Zaporijjea, cea mai mare din Europa, care se află într-o zonă ocupată de Rusia.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul național al Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți din regiunea Donbas de est, confiscată înainte de invazia din 2022.

Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se opun unui acord care acordă Moscovei teritorii. Locuitorii din Kiev au declarat miercuri pentru Reuters că sunt sceptici că noua rundă de discuții va aduce progrese majore.

Prima rundă de discuții a avut loc în Emiratele Arabe Unite luna trecută, marcând primele negocieri publice directe dintre Moscova și Kiev.

