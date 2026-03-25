„A deschis ușa, a aruncat cu ceva în mine și m-a lovit”. Un deputat spune că a fost atacat de doi tineri, dintre care unul – din regiunea transnistreană

Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că a fost atacat de niște tineri, dintre care unul ar fi din regiunea transnistreană. Incidentul ar fi avut loc în seara de 25 martie, în Chișinău.

„Am ieșit acum cinci minute de la televiziune (…), ei au aruncat cu ceva în mine, au deshis ușa, iată cetățeanul acesta a deschis ușa, a aruncat cu ceva în mine și m-a lovit, eu sunt tot ud”, relatează Vasile Costiuc într-un video postat pe Facebook.

Acesta susține că făptașii l-au așteptat la ieșirea de la clădirea televiziunii.

În video apar și cei doi tineri care l-ar fi atacat pe Costiuc. În fața camerei, unul dintre ei a spus că este din Tiraspol, iar celălalt – că este „de pe loc”. Ei au numit acțiunile lor drept un „prank” (farsă, n.r.).

Deputatul a chemat Poliția, iar oamenii legii i-au dus pe tineri la Inspectoratul de Poliție.

Anterior, deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a sugerat că un copil care a avut nevoie de îngrijiri medicale ar fi consumat droguri la școală.

„Undeva în R. Moldova, undeva într-un raion, un copil mic de ani, a fost luat vineri (13 martie, n.r.) de pe scările școlii, în comă, după ce unul mai mare i-a dat să tragă dintr-o țigară (…) Consumul de droguri în școală este o problemă cu care trebuie să lupte toată societatea. (…) Vă las câteva zile să ne spuneți dacă e adevărat (…)”, a declarat Costiuc într-un clip video publicat pe rețelele de socializare în dimineața zilei de luni, 13 martie.

Ulterior, oamenii legii au negat declarațiile făcute de acesta. Potrivit Poliției, în acea perioadă ar fi fost înregistrat un singur incident în care a fost implicat un minor dintr-o localitate din țară, fiind vorba de un băiat de 10 ani care ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a intoxicat cu produse alimentare.