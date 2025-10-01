A cerut 18 mii de lei pentru un permis de conducere, dar a primit o pedeapsă cu închisoarea de un an și jumătate

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost găsit vinovat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, anunță Procuratura Generală într-un comunicat. Astfel, acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit materialelor cauzei, în luna decembrie 2024, inculpatul, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare, prin intermediul platformei Facebook și aplicației Messenger, a pretins și primit suma de 18 000 lei de la o femeie care intenționa să obțină permis de conducere pentru categoria „B”.

„Acesta a susținut că are influență asupra membrilor Comisiei de examinare auto din cadrul Agenției Servicii Publice și că poate facilita promovarea examenului și eliberarea permisului”, explică Procuratura Generală.

Ulterior, la începutul anului 2025, inculpatul a stabilit o întâlnire în apropierea sediului „Direcției examinare a conducătorilor auto” din municipiul Chișinău, unde a primit personal suma solicitată.

Inculpatul și-a recunoscut vina integral în comiterea infracțiunii.