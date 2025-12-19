700 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen urmează să fie anulate

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță intensificarea acțiunilor de combatere a fraudei în procesul de examinare pentru obținerea permiselor de conducere și avertizează cetățenii că mita nu garantează obținerea unui permis, ci poate duce la pierderi financiare și anularea dreptului de a conduce.

În anul 2025, ASP a identificat și sancționat mai multe cazuri de fraudare a examenelor auto.

De la începutul anului, au fost anulate 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen. Dintre acestea, 56 de cazuri au fost contestate în instanță. Până în prezent, Agenția Servicii Publice a obținut câștig de cauză în primă instanță în 8 dosare, fără a pierde vreun proces. Celelalte cauze se află în continuare pe rolul instanțelor.

Alte aproximativ 700 de cazuri de fraudare a examenului teoretic, identificate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț, se află în procedură administrativă, urmând ca permisele de conducere să fie anulate.

Au fost inițiate peste 180 de anchete de serviciu: 8 examinatori au fost concediați , iar 3 examinatori au părăsit instituția de bunăvoie.

„ASP aplică toleranță zero față de obținerea permiselor de conducere prin fraudă. Orice permis obținut ilegal va fi anulat, indiferent de când a fost eliberat. Cei care oferă mită trebuie să înțeleagă foarte clar: riscați să rămâneți și fără bani, și fără permis. Corupția nu este o garanție, ci o pierdere sigură. Îndemnăm cetățenii să nu accepte și să nu ofere mită. Sistemul de examinare este unul transparent, iar orice tentativă de corupție poate fi depistată”, a declarat directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu.

ASP informează că persoanele cărora le-au fost anulate permisele de conducere din cauza fraudării probelor de examen au dreptul să conteste această decizie și să se adreseze instanțelor de judecată.

Pentru a reduce la minimum riscurile de fraudă, ASP a implementat mai multe măsuri concrete:

Pe site-ul instituției există un modul, care permite depunerea online a contestațiilor, fără a fi nevoie ca cetățenii să se deplaseze la centrele de examinare, cum era anterior.

Punerea în funcțiune a unui programator nou, care asigură programarea transparentă la examene.

Instalarea camerelor video suplimentare (în automobilele de examinare (inclusiv camere orientate spre pedale și interiorul mașinii); în sălile de examinare unde se susține proba teoretică).

Introducerea rutelor prestabilite pentru proba practică, astfel încât examinatorii să nu le poată alege de sine stătător.

Monitorizarea strictă, continuă, a procesului de examinare.

Interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către examinatori în timpul examenelor.

„Avem mecanisme clare de verificare, iar atunci când se confirmă frauda, permisul este anulat, iar cazul este transmis organelor competente. Cel mai sigur mod de a obține permisul de conducere este să înveți și să susții examenul corect. Sistemul nostru este construit pentru a proteja candidații onești și pentru a asigura siguranța tuturor participanților la trafic”, a declarat șeful Departamentului înmatricularea mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto.

Mesajul ASP către cetățeni.

ASP îndeamnă cetățenii să susțină examenele corect și onest și să nu ofere mită sub nicio formă. Agenția Servicii Publice va continua acțiunile de curățare a sistemului și de consolidare a integrității procesului de examinare auto, pentru ca pe drumurile publice să ajungă doar conducători auto calificați, care au obținut permisul în mod legal.

Date statistice. Contestarea examenelor auto 2025

În perioada 01.01.2025-01.12.2025, au fost examinate 1944 cereri privind contestarea rezultatului examenului practic, dintre care 1738 au fost depuse online și 206 au fost depuse la ghișeu.

În rezultatul vizualizării înregistrărilor audio/video al procesului de examinare, membrii comisiei au respins ca neîntemeiate 774 cereri.

224 cereri au fost admise la ,,reexaminarea candidatului”. Dintre acestea: în 56 cazuri a fost constatat caracterul intenționat fraudulos (remis spre anchetă de serviciu), iar în 168 cazuri nu a fost constatat caracterul intenționat fraudulos al procesului de examinare.

101 cereri au fost admise și a fost ,,schimbat calificativul din respins în admis”. Dintre care: în 35 cazuri a fost constatat caracterul intenționat fraudulos (remis spre anchetă de serviciu), iar în 66 cazuri nu a fost constatat caracterul intenționat fraudulos al procesului de examinare.

16 cereri au fost ,,retrase”, candidatul a fost de acord cu punctele de penalizare aplicate de către examinator şi/sau a solicitat retragerea cererii;

580 de cereri a fost „respinse cu tentativă” – a fost sistată examinarea în legătură cu faptul că candidatul a susținut o tentativă la proba de examen contestată.

19 cereri a fost sistată examinarea pe diverse motive (spre exemplu: că nu a fost respectată procedura de depunere a cererilor de contestare – persoana care a depus nu a participat la examen sau a depășit termenul de depunere a cererii sau alte neajunsuri care nu au fost înlăturate).