O anchetă a Comitetului de Investigații din Federația Rusă a identificat 35 de soldați ruși care și-au provocat intenționat unul altuia răni prin împușcare, pentru a primit în total circa 200 de milioane de ruble (41,7 milioane de lei, n. red) drept compensație și au fost decorați cu „Ordinul Curajului” și medalia „Pentru Vitejie”, scrie Novaya Gazeta Europa.

Ancheta a vizat cazurile penale de răni falsificate din Brigada 83 de Asalt Aerian Separat al Armatei Ruse. Cei 35 de soldați, participanți la fraudă, au tras unul în altul astfel încât să nu atingă organele vitale.

Șeful grupului de operațiuni speciale al brigăzii 83, Konstantin Frolov, cu indicativul „Călăul” (a folosit și el această schemă pentru a-și provoca patru răni), a fost arestat în iunie 2024. El și-a recunoscut vina și a depus mărturie împotriva colegilor săi de război, inclusiv a comandantului, colonelul Artem Gorodilov, care a fost și el arestat la scurt timp. Ambii au cerut să fie trimiși la război, dar acest lucru a fost respins.

Drept urmare, forțele de securitate au recunoscut poveștile despre „isprăvile de luptă” ale lui Frolov și ale altor soldați din brigadă ca fiind false. Portalul „Agenția” a găsit unul dintre articole de pe „Canalul Unu”, care relata cum Frolov „la cererea unui ofițer de onoare”, după mai multe „răni”, a continuat să lupte și, de asemenea, cum ar fi salvat o fată de sub foc și apoi a adoptat-o. Ulterior, articole similare false au fost publicate de Ministerul Apărării din Rusia, postul de televiziune Zvezda, Komsomolskaia Pravda și Lenta.

Konstantin Frolov este fiul lui Oleg Frolov, fostul șef adjunct al Roscosmos, care este, de asemenea, judecat în prezent pentru fraudă la contracte guvernamentale, notează „Agenția”.