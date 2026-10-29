20 de percheziții într-un caz de escrocherie și spălare de bani, cu prejudiciu în valoare de peste 25 milioane de lei. Șase persoane, reținute

O schemă de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în domeniul construcțiilor a fost deconspirată de oamenii de drept, anunță joi, 29 octombrie, Procuratura Generală (PG) și Inspectoratul General al Poliției (IGP). În urma unor percheziții, șase persoane au fost reținute.

Astfel, începând cu anul 2019, factorii de decizie ai unei companii din Chișinău din domeniul construcției și comercializării bunurilor imobile, în complicitate cu alte persoane, sub pretextul vânzării unor apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica, ar fi însușit mijloacele bănești achitate de cumpărători, în sumă de peste 25 milioane de lei.

„Ulterior, neonorându-și obligațiile față de creditori, aceștia ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor societății, aducând-o în mod vădit în incapacitate de plată”, scrie PG.

Pe 28 octombrie, au fost efectuate 20 de percheziții la oficiile și domiciliile factorilor de decizie și ale persoanelor implicate, precum și în mijloacele de transport ale acestora.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, purtători optici de informație, cartele SIM, precum și un mijloc de transport în valoare de 3 705 000 lei.

PG menționează că bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.