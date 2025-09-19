VIDEO Lanțul de aur al unui fost judocan, care a murit într-un accident rutier, furat și vândut de medicul care i-a oferit asistență. Doctorul și-ar fi cumpărat un cazan și o pompă

Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl antrenorului de judo, Radu Malcic, care a decedat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci pe 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului, anunță vineri, 19 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit News Maker, accidentul despre traseul Orhei-Rezina-Rîbnița că un BMW, condus de un bărbat de 30 de ani, a ieșit pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un automobil Dacia, la volanul căruia se afla fostul judocan de 39 de ani din municipiul Chișinău.

Astfel, potrivit informațiilor, după accident, Radu Malcic a fost preluat de ambulanță, dar a decedat ulterior la spital.

În baza probelor acumulate s-a constatat că medicul echipajului de Asistență medicală urgentă (AMU), care a intervenit la acel accident pentru acordarea ajutorului medical, a sustras lanțul din aur de la pacient și l-a vândut ulterior.

„Bijuteria, evaluată la circa 70 000 de lei, a fost ridicată de polițiști dintr-o casă de amanet, unde fusese vândută cu 37 500 de lei. O parte din bani a fost deja cheltuită de acesta pentru procurarea mai multor bunuri (printre care un cazan și o pompă)”, a precizat IGP.

Polițiștii au descins cu percheziții, iar medicul și asistentul medical din echipa care a intervenit la accident, au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt.