UPDATE Denumirea contului de TikTok, administratorul căruia este cercetat într-o cauză penală pentru propaganda războiului

UPDATE: Ziarul de Gardă a constatat că „Nu vreau să tac – anonim” este denumirea contului de TikTok, administratorul căruia este cercetat într-o cauză penală pentru propaganda războiului. Canalul are peste 57 de mii de urmăritori.

Știrea inițială:

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, administratorul unui cont viral de TikTok, este cercetat într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului, anunță luni, 8 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit anchetei, acesta este suspectat că a publicat în mod repetat pe TikTok, YouTube și alte platforme online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război, la extinderea conflictelor armate, precum și la ură și discriminare socială.

„Pe 5 iunie, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au fost efectuate percheziții în automobilul utilizat de suspect, de unde au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM.

Suspectul de 33 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie, acestuia i-a fost înaintată învinuirea și i-a fost atribuit statutul de învinuit.

Totodată, față de acesta a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală”, precizează oamenii legii.

Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă amendă de până la 75 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani.

Conform IGP, ancheta continuă.