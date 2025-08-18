Un bărbat va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist

Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, anunță luni, 18 august, Procuratura Generală (PG).

Potrivit învinuirii, acest lucru s-a petrecut pe 3 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni.

„Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicarea motocicletei acestuia și a unui automobil de marca Skoda, urmărind scopul sistării activității de serviciu al ofițerului de poliție care a intervenit la fața locului în baza solicitării 112, pe faptul producerii accidentului rutier menționat, a încercat să incendieze motocicleta, manifesta agresivitate sporită, i-a adresat cuvinte necenzurate angajatului de poliție, după care a aplicat violență fizică în privința acestuia”, a precizat PG.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, polițistului i-a fost cauzate vătămări medii a integrității corporale sau a sănătății.

Astfel, Judecătoria Ungheni l-a recunoscut vinovat pe bărbat de comiterea infracțiunii prevăzute la art.349 alin.(2) lit.a) din Codul penal – „Aplicarea violenței periculoase pentru sănătate faţă de persoana cu funcție de răspundere în scopul sistării activității de serviciu a acesteia în interesul celui care aplică violența”.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptei imputate.