Două monumente istorice din centrul Chișinăului au fost demolate pentru a fi construite blocuri. Ministerul Culturii acuză Primăria Chișinău de favorizarea unui dezvoltator imobiliar

Ministerul Culturii informează marți, 30 decembrie, despre „o situație gravă” ce vizează distrugerea patrimoniului cultural din municipiul Chișinău și încălcarea repetată a legislației în domeniul protejării monumentelor istorice.

Potrivit unui comunicat, în anul 2018, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat proiectul de execuție pentru restabilirea monumentului istoric de pe strada Serghei Lazo nr. 46, cu anexarea unei construcții de maximum 7 etaje. Contrar proiectului avizat și prevederilor legale, monumentul a fost demolat integral, iar în locul acestuia a fost edificat un bloc locativ cu 13 etaje.

Pe 7 septembrie 2021, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, s-a pronunțat public împotriva construcției, iar prin Dispoziția viceprimarului Ilie Ceban din aceeași zi a fost constatată demolarea ilegală și dispusă sistarea lucrărilor.

De asemenea, în anul 2021, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat proiectul de restabilire a monumentului istoric situat pe strada Mitropolit Dosoftei nr. 95. Cu toate acestea, și acest monument a fost demolat integral pe 2 decembrie 2024. Potrivit Ministerului, pentru ambele cazuri au fost depuse sesizări la procuratură, însă până în prezent Ministerul nu a fost informat despre rezultatele examinării.

În anul 2022, societatea „NG-Invest” SRL a solicitat Primăriei municipiului Chișinău eliberarea autorizației de construire pentru două blocuri de locuit cu regim de înălțime S+D+P (cu mezanin) +8E+E retras, pe terenurile de pe strada Serghei Lazo nr. 46 și strada Mitropolit Dosoftei nr. 95 și 95/1, invocând restaurarea monumentelor.

„Ministerul Culturii subliniază că nu a avizat niciodată un asemenea proiect de execuție, iar în lipsa avizului obligatoriu societatea nu avea dreptul legal să obțină autorizația. Răspunsul tardiv al Primăriei a permis aplicarea procedurii aprobării tacite.”

Ulterior, „NG-Invest” SRL a acționat în instanță Primăria municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 10 mai 2023, menținută prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24 octombrie 2023, Primăria a fost obligată să elibereze autorizația de construire. Ministerul Culturii nu a fost atras în proces în calitate de terț și a aflat despre litigiu abia la faza recursului, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție. Pe 13 mai 2025, Ministerul a solicitat intervenția în proces, invocând demolarea monumentelor și lipsa avizului legal obligatoriu.

Pe 25 noiembrie 2025, primarul general al municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău, reprezentați de șeful Direcției juridice, Bogdan Valeriu, și-au retras recursul, iar prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 17 decembrie 2025 procesul a fost încetat, hotărârea devenind irevocabilă, iar cererea Ministerului Culturii fiind lăsată fără examinare. Conform Ministerului Culturii, aceste circumstanțe indică favorizarea societății „NG-Invest” SRL și inducerea în eroare a instanțelor de judecată.

„Circumstanțele sus-expuse generează concluzia că retragerea recursului de către Bogdan Valeriu a fost făcută pentru a favoriza societatea „NG-Invest” SRL, pentru a înlătura riscul admiterii recursului și anulării actelor judecătorești a instanțelor inferioare. Aceasta denotă că acest proces de judecată a fost simulat de către factorii de decizie din cadrul Primăriei Chișinău și a societății „NG-Invest” SRL, în scopul obținerii unei hotărâri judecătorești favorabile, prin inducerea în eroare a instanțelor de judecată în legătură cu circumstanțele esențiale ale pricinii”, a scris instituția.

Astfel, Ministerul Culturii susține că condamnă cu fermitate acțiunile funcționarilor Primăriei mun. Chișinău, „care afectează enorm ordinea de drept și patrimoniul cultural construit al țării”.