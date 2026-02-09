DOC Ce preț ar putea plăti locuitorii din capitală și din nordul țării pentru energia termică în 2026. Propunerile S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET-Nord” către ANRE

S.A. „Termoelectrica” solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026. De asemenea, S.A. „CET-Nord” solicită Agenției mărirea prețului la energia electrică și termică pentru locuitorii din nordul țării.

Termoelectrica a prezentat calculele solicitate cu privire la determinarea prețului pentru energia electrică produsă şi a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026

Astfel, locuitorii capitalei ar urma să achite pentru energia termică livrată de S.A „Termoelectrica” 2 180 de lei/Gcal (fără TVA), cu 330 de lei mai puțin decât tariful actual – 2 510 de lei/Gcal (fără TVA), aprobat la data de 3 ianuarie 2025.

De asemenea, compania solicită aprobarea prețului de 2,50 lei/kWh (fără TVA) pentru energia electrică produsă la centralele electrice de termoficare, cu 66 de bani mai mic decât prețul în vigoare (3.16 lei/kWh fără TVA).

Solicitarea SA „Termoelectrica” by Ziarul de Gardă

Întreprinderea Termoelectrica a anunțat că a depus luni, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026.

Reprezentanții companiei menționează într-un comunicat faptul că „modificarea tarifelor este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, factor care are un impact asupra costurilor de producere a energiei electrice și termice”.

Totodată, S.A. „CET-Nord” solicită ca ANRE să aprobe ca locuitorii din nordul țării să achite pentru energia termincă un preț în mărime de 2 359 lei/Gcal (fără TVA), față de tariful actual de 2 126 lei/Gcal (fără TVA), adică cu 233 de lei mai mare.

Pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare ale S.A. „CET-Nord”, locuitorii vor putea plăti 3,23 lei/kWh (fără TVA), cu 17 bani mai mult decât în prezent.

Solicitarea SA „CET-Nord” by Ziarul de Gardă