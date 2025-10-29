Cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie lăsați fără buletine

Aproape 900 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești la traversarea frontierei cu R. Moldova, scrie RFI România.

Sute de persoane cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești. Acestea le-au fost oprite chiar la vamă de către polițiștii de frontieră.

Oamenii treceau granița între România și R. Moldova. Polițiștii au verificat adresele din buletin și, acolo unde au avut informația că sunt din acele domicilii în care locuiesc sute sau mii de persoane, au decis să rețină pentru mai multe verificări actul de identitate.

Motivul invocat de autoritățile române este că respectivii cetățeni aveau domiciliul fictiv în România.

„În cazurile în care se constată că documentele de călătorie nu întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului acestora să intre sau să iasă din țară, șeful punctului de trecere poate dispune întreruperea călătoriei acestuia”, a declarat Denis Mihaela Lazăr, Comisarul de poliție al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Ce se va întâmpla dacă se va confirma că un buletin este trecut la o adresă fictivă, unde stau sute de alți cetățeni? Poate fi anulat, au explicat anterior autoritățile.

Potrivit legii, în cazul sesizării din oficiu că o persoană fizică nu locuiește la adresa cu care figurează înregistrată în Registrul național de evidență a persoanelor, autoritățile solicită Poliției efectuarea de verificări în teren.

Dacă se constată că persoana nu locuiește la adresa declarată ca domiciliu, după finalizarea verificărilor și notificarea persoanei vizate, funcționarul de la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor stabilește încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul. Asta înseamnă că buletinul este pur și simplu anulat.

Poliția română spune că încearcă să oprească așa-numitul fenomen al luării în spațiu pe care îl numește ilegal.

În 2022 a descoperit că la o adresă din București figurează că locuiesc 18 000 de persoane.

Legislația nouă prevede ca într-o locuință pot fi înregistrate cel mult 10 persoane care nu sunt rude.

Prin urmare, polițiștii de frontieră din zona Moldovei au decis să îi găsească pe cei care nu respectă legea și o fac la frontieră, acolo unde cetățenii moldoveni prezintă buletinele de identitate. Cei care prezintă pașapoartele nu pățesc nimic, pentru că pașapoartele nu conțin adresele de domiciliu.

Dar de ce vor cetățenii moldoveni cu dublă cetățenie și buletin? Dacă nu au domiciliu în România, ei pot opta pentru pașaport și atât.

Conform RFI România, nu doar cetățenii cu dublă cetățenie au fost impuși de diferite situații să-și facă buletin, chiar și la un domiciliu fictiv. În această situație sunt și cetățenii români fără dublă cetățenie, care au plecat din România la muncă în Europa și nu au domiciliu stabil în țară.

Pașaportul nu conține o adresă, buletinul, da. Prin urmare, românii au nevoie de buletin pentru a dovedi adresa unde locuiesc, lucru obligatoriu în aproape toate instituțiile românești. Trebuie să ai domiciliu sau reședință în România pentru a obține un permis auto.

La înmatricularea unei mașini ți se cere buletinul, nu pașaportul. Ai nevoie de buletin la deschiderea unui cont bancar în România. De asemenea, la semnarea unui contract de muncă nu se acceptă pașaportul, ci buletinul. Când mergi la spital, românilor li se cere buletinul. Pentru acte notariale este nevoie de un buletin. Când vor să-și înscrie copiii la școală ori grădiniță, de asemenea, explică RFI.

Așa că oamenii au apelat la această metodă de domiciliu fictiv pentru a obține un buletin.

Totuși, potrivit RFI România, noul buletin de identitate, care respectă standardele UE, nu mai conține adresa de domiciliu și poate fi eliberat chiar și în străinătate. De văzut dacă autoritățile îl vor lua în considerare, chit că nu are precizat domiciliul, în situațiile menționate mai sus.