121 de milioane de lei către Banca de Economii – obligația lui Veaceslav Platon de a achita dobânda de întârziere, menținută de Curtea de Apel

Curtea de Apel a respins recursul depus de Veaceslav Platon împotriva actelor executorului judecătoresc Roman Talmaci, prin care s-a dispus încasarea unei dobânzi de întârziere de peste 121 de milioane de lei în beneficiul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare. Decizia a fost luată pe 29 ianuarie 2026.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău din aprilie 2017, Veaceslav Platon a fost obligat să achite Băncii de Economii suma de 869 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul adus instiutiției bancare.

Executorul judecătoresc Roman Talmaci a inițiat măsura de executare silită, pentru că suma nu a fost achitată în termenul acordat pentru executare benevolă.

La cererea Băncii de Economii, în martie 2019, executorul judecătoresc a calculat o dobândă de întârziere pentru perioada 1 februarie 2018 – 5 martie 2019. Suma stabilită a fost de 121 de milioane lei.

În 2023, Judecătoria Chișinău a respins contestația lui Veaceslav Platon, confirmând calculul efectuat de executorul judecătoresc Roman Talmaci. În urma deciziilor lui Roman Talmaci, suma de 869 milioane de lei a fost virată Băncii de Economii.