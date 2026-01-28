12 posturi TV au primit amenzi totale de 248 de mii de lei după ce CA a constat programe locale și opere ale producătorilor independenți insuficiente

Mai multe televiziuni și radiouri au fost amendate după ce Consiliul Audiovizualului (CA) a constat mai multe neconformități în perioada de control, 3 – 9 noiembrie 2025, anunță miercuri, 28 ianuarie, printr-un comunicat CA.

Potrivit CA, cele 19 servicii media audiovizuale de televiziune au fost verificate cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor articolul 4 și 6 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA)

„Programele audiovizuale locale, care vizează durata medie zilnică de produs local, cota minimă de produs local în primă difuzare/în limba română/în orele de maximă audiență. Și la articolul 6 alin. (6) din Cod care instituie în sarcina furnizorilor de servicii media audiovizuale liniare obligația de a difuza opere audiovizuale europene create de către producători independenți din R. Moldova în cel puțin 10% din timpul de emisie săptămânală al fiecărui serviciu”, a precizat CA

Pentru neconformitățile constatate în perioada de control au fost dispuse următoarele amenzi:

„Canal Regional” – 100 000 de lei;

100 000 de lei; „Cinema 1” – 60 000 de lei;

60 000 de lei; „7 TV” – 40 000 de lei;

40 000 de lei; „Global 24” – 15 000 de lei;

15 000 de lei; „Zona M” – 10 000 de lei;

10 000 de lei; „Privesc.eu TV” – 10 000 de lei;

– 10 000 de lei; „Star TV” – 5000 de lei;

5000 de lei; „Hit FM” – 5000 de lei;

5000 de lei; „Premiera TV” – 2000 de lei;

2000 de lei; „Realitatea TV” – 1000 de lei.

Totodată, posturile „Jurnal TV” și „Agro TV Moldova” au primit câte o notificare publică de intrare în legalitate în termen de 3 luni din data de 28 ianuarie 2026.

Conform CA, rezultatele verificărilor au arătat următoarele:

„Canal Regional” a difuzat programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică mai mică de 8 ore și nu a respectat nivelul programelor locale stabilite săptămânal – cota de 50% în primă difuzare și nici pe cea de 75% în orele de maximă audiență;

„Cinema 1” a difuzat programe locale în limba română cu durata de 29 ore 24 min. 16 sec. din necesarul săptămânal de minim 44 ore 55 min. 6 sec;

„7 TV” a difuzat programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică mai mică de 8 ore, iar cota programelor audiovizuale locale în limba română a constituit mai puțin de 80%, cu o durată de 28 ore 21 min. 39 sec. din necesarul săptămânal de minim 43 ore 52 min. 16 sec.

„Global 24” a difuzat programe locale în limba română într-un procent mai mic de 80% și anume, din durata necesară de 98 ore 07 min. 09 sec., au fost constatate 67 ore 38 min. 48 sec.

„Star TV” a înregistrat deficiențe în ceea ce privește difuzarea programelor audiovizuale locale în limba română, precum și transmiterea acestora în orele de maximă audiență.

„Hit FM” a difuzat programe locale în limba română cu durata de 43 ore 12 min. 39 sec. din necesarul săptămânal de minim 88 ore 21 min. 51 sec.

„Premiera TV” nu a respectat proporția de 50 % din volumul total al programelor locale în primă difuzare.

„Realitatea TV” nu a realizat cota rezervată programelor audiovizuale în limba română de minim 80%.

Posturile „Jurnal TV”, „Agro TV Moldova”, „Zona M” și „Privesc.eu TV” au difuzat programe audiovizuale locale cu respectarea prevederilor doar articolului 4 din CSMA, însă nu și a articolului 6 alin. (6) din CSMA. Mai exact, acestea au înregistrat următoarele cote de opere audiovizuale europene create de către producători independenți din Re. Moldova :

„Jurnal TV” – 9,6% ;

– 9,6% ; „Agro TV Moldova” – 7,4%;

7,4%; „Zona M” – 0% ;

0% ; „Privesc.eu TV” – 0%.

De asemenea, serviciile media audiovizuale „PRO TV Chișinău”, „Next TV”, „One TV”, „Exclusiv TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „Sor TV” și „TV Drochia” s-au conformat rigorilor stabilite prin normele din CSMA.