O femeie a decedat la Soroca după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta să depună cererea pentru compensațiile la energie

Pe 3 noiembrie 2026, o femeie aflată în incinta Primăriei municipiului Soroca, în așteptarea depunerii cererii pentru compensațiile la energie, a acuzat o stare de rău. Femeia a fost dusă la spital, acolo unde a decedat ulterior. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale al R. Moldova, cauzele decesului sunt în curs de clarificare.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia se afla în incinta Primăriei împreună cu soțul său și fusese recent externată din spital.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, asistenții sociali comunitari prezenți la fața locului au intervenit imediat ce femeia a acuzat starea de rău pentru acordarea primului ajutor și au solicitat intervenția Serviciului 112.

„Apelul pentru asistență medicală urgentă a fost efectuat, iar echipajul medical a ajuns la fața locului rapid. Persoana a fost preluată de echipajul medical pentru acordarea asistenței de specialitate. Ulterior, asistenta socială a fost informată despre decesul femeii la spital”, afirmă reprezentanții Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

La această etapă, cauzele decesului nu sunt cunoscute, acestea urmând să fie stabilite de instituțiile competente.

Prin urmare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a condamnat orice tentativă de a specula asupra circumstanțelor tragice ale acestui caz și de a stabili, fără probe și fără concluziile instituțiilor competente, o legătură directă între timpul de așteptare pentru depunerea cererilor de compensații și decesul persoanei.

„În contextul insinuărilor referitoare la condițiile de depunere a cererilor pentru acordarea compensațiilor, reiterăm că, la sediul din Soroca, durata medie de procesare a unei cereri este de aproximativ 5-6 minute. La momentul respectiv, la sediul Primăriei municipiului Soroca se aflau 19 persoane în așteptare, iar procesul de înregistrare era asigurat de 5 asistenți sociali, fiecărui asistent social revenindu-i, în medie, aproximativ patru persoane. Până la ora prânzului, toate persoanele aflate la rând fuseseră deservite, fără a mai exista persoane în așteptare”, au precizat responsabilii de la Minister.

Totodată, instituția a reamintit că în Soroca, ca și în celelalte raioane, activează și o echipă mobilă care se deplasează la domiciliul persoanelor ce nu se pot prezenta fizic pentru depunerea cererilor de compensații.