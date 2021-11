VIDEO/ De ce trebuie să consumăm mai puțin zahăr. Consecințe și soluții

O persoană din R. Moldova consumă de cinci ori mai mult zahăr decât cantitatea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, arată datele publicate de către Ministerul Sănătății al R. Moldova. Excesul de zahăr poate duce la o serie de efecte negative pentru sănătatea omului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Unele dintre acestea pot deveni fatale.

Pentru a evita toate riscurile produse de excesul consumului de zahăr, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă să consumăm, zilnic, în jur de 25 de grame de zahăr. Statisticile arată că un moldovean consumă 125 de grame, mult peste medie. Astăzi, zahărul este pretutindeni, absolut pretutindeni, susține Maria-Victoria Racu, nutriționistă la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP).

Lucia Gavriliță nu mai consumă zahăr din anul 2009. Toată familia sa a renunțat la acest obicei când fetița lor a primit un diagnostic care implica limitarea consumului de zahăr în alimentație, de rând cu alte produse.

Tratamentul oferit de medici se prelungea pentru doi ani, timp în care familia Gavriliță a ținut un regim strict.

„După doi ani ne-am simțit atât de bine, încât cu întreaga familie am hotărât să rămânem la acest stil de viață și până-n prezent nu consumăm zahăr”.

Lucia își amintește că primul lucru pe care l-a făcut după ce a primit indicațiile medicului, a fost să arunce tot zahărul din casă. Unicul aspect negativ, spunea ea, este că a făcut această schimbare brusc, astfel, organismul nu a reușit să se obișnuiască.

„Aici aș putea să dau un sfat celor care doresc să aibă o alimentație mai sănătoasă, să încerce să scoată treptat ceea ce nu este foarte sănătos. Noi am făcut asta brusc și lucrul acesta s-a văzut. Într-o lună am avut niște stări, așa, de amețeală, dureri de cap. Primele zile chiar am avut febră. Toate acestea s-au datorat faptului că am scos mai multe alimente care creează dependență, zahărul fiind unul dintre cele mai puternice alimente care creează dependență”.