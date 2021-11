Programul de angajare asistată — oportunitatea găsirii unui loc de muncă remunerat și stabil pentru persoanele cu nevoi speciale

Una dintre multiplele provocări cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în R. Moldova este asigurarea dreptului la muncă. Fiind unul dintre drepturile fundamentale ale omului, dreptul la muncă reprezintă pentru majoritatea oamenilor singura sau principala sursă de existență. Programul de angajare asistată, implementat în R. Moldova, reprezintă, pentru persoanele cu nevoi speciale, șansa de a obține un loc de muncă stabil, fără birocrație și fără discriminare.



În luna iulie curent, Guvernul R. Moldova a aprobat hotărârea nr. 78 din 26 mai 2021 privind procedura de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități. Prin acest act normativ, statul se angajează să susțină prestatorii de servicii de angajare asistată, care vor fi selectați anual de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Etapele prin care o persoană cu nevoi speciale este angajată în câmpul muncii

„Procesul serviciului de angajare asistată pornește întotdeauna de la dorința beneficiarului”. În imagine Aliona Ciobanu, specialist din cadrul „CASMED”.

Asociația Obștească (A.O.) „CASMED” este unul dintre prestatorii de servicii de angajare asistată de la noi din țară. Alexandrina Reaboi, coordonatoarea de proiect de la „CASMED”, menționează că angajarea asistată se realizează în cinci etape: „Prima etapă include o întâlnire inițială, în care specialiștii din cadrul organizației disting aspirațiile și sfera de activitate în care persoanele beneficiare și-ar dori să activeze”.



Etapa a doua și a treia includ elaborarea unui profil vocațional și identificarea locului de muncă propriu-zis. „Le propunem beneficiarilor noștri diverse posturi vacante pe care le identificăm, fie pe portalurile disponibile de angajare, fie prin rețeaua noastră de parteneri, evident în conformitate cu profilul lor vocațional”, afirmă coordonatoarea de proiect. Următoarea etapă constă în implicarea angajatorului: „După ce beneficiarii noștri identifică job-uri care le-ar fi interesante, noi facilităm contactul cu potențialii angajatori și, în funcție de necesitate, îi însoțim la interviuri de angajare”, explică Alexandrina Reaboi.



Etapa finală constă în asistența la locul de muncă și monitorizarea post-angajare: „Dacă persoana a fost angajată la postul de muncă, atunci, noi, în decurs de jumătate de an, monitorizăm care este situația beneficiarului la locul de muncă, cum s-a integrat în colectiv. Dacă este cazul, ne implicăm pentru a rezolva anumite conflicte sau neînțelegeri”, susține specialista.

„Am multă susținere din partea colectivului și un salariu satisfăcător”

În acest an, prin programul de angajare asistată, cu ajutorul „CASMED”, au fost deja încadrate în câmpul muncii 8 persoane cu nevoi speciale. Una dintre ele este Adriana Suleac, o tânără mamă a patru copii minori, originară din Glodeni. „Din cauza condițiilor de trai în care locuiesc în prezent, neavând apă, căldură și o cameră de baie, mi s-a agravat starea de sănătate. Medicul mi-a interzis că stau în frig, însă aici, în casă, iernile sunt foarte reci,” – mărturisește Adriana.



Această veste i-a agravat și mai mult starea financiară, care a fost influențată atât de situația pandemică, cât și de eliberarea de la locul de muncă, pe motiv de boală: „Am fost nevoită să mă concediez, fiindcă nu eram capabilă să lucrez, aveam niște dureri enorme”, spune tânăra. De la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) Glodeni Adriana a aflat de programul de angajare asistată din cadrul asociației „CASMED”,: „Asistenții sociali de la DASPF mi-au făcut o întâlnire cu cei de la „CASMED”. Așa am aflat că angajarea în câmpul muncii este posibilă chiar și având o dizabilitate. Doamna Aliona Ciobanu mi-a explicat totul și m-a ajutat să întocmim un CV. Am ales să revin la o instituție în care am mai activat”, povestește Adriana, care îndeplinește, în prezent, funcția de maistru-instructor, specialitatea coafor, la Școala Profesională nr. 3 din Bălți.

Abilitățile persoanelor cu nevoi speciale sunt la fel de calificate ca și ale altor categorii. Sursa: arhiva personală a Adrianei Suleac.



Ea spune că job-ul acesta i-a schimbat viața spre bine: „După ce am beneficiat de serviciul de angajare asistată și m-am încadrat în muncă, viața nu mai este monotonă. Am multă susținere din partea colectivului și un salariu satisfăcător. Voiam dintotdeauna să fiu profesoară și am fost pasionată mereu de frumos. Îmi place să-mi ajut și să-mi încurajez elevii”, relatează Adriana.

Doar 17,2% dintre persoanele cu nevoi speciale sunt angajate oficial în câmpul muncii

Potrivit Legii nr.60 din 2012 privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități, „Este interzisă discriminarea persoanelor cu dizabilități constând în orice deosebire, excludere, marginalizare, limitare sau preferință, precum şi în refuzul de creare a condițiilor favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoașterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, şi se pedepsește conform legislației în vigoare”.



Deşi din punct de vedere legislativ, persoanele cu nevoi speciale au drepturi egale, ca și alte categorii sociale, în realitate, prevederile legale nu sunt respectate corespunzător. Persoanele cu dizabilități constituie unul dintre grupurile cele mai afectate de vulnerabilitățile economice din R. Moldova. Această problemă s-a accentuat, în mod vădit, odată cu începutul epidemiei de coronavirus. Potrivit unui studiu sociologic din anul 2020, „Impactul pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități”, realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD), 79% dintre respondenți au menționat că se tem, în special, de pierderea veniturilor, șomaj și de o criză economică. În studiu s-a evidențiat semnificativ (în jur de 70%) și cea mai mare îngrijorare a persoanelor cu nevoi speciale, care este câștigul pentru existență, acesta provenind doar din salarii și prestații sociale.



Cele mai recente date furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), care reflectă anul 2019, arată că numărul estimat al persoanelor cu nevoi speciale care au atins vârsta majoratului și ar putea activa în câmpul muncii este de cca. 166,3 mii, deși doar 17,2% dintre aceștia sunt angajați oficial. Programele de angajare asistată oferă oportunități de angajare beneficiarilor săi prin identificarea, obținerea și menținerea unui loc de muncă remunerat și stabil.

Programul de angajare asistată este realizat de A.O. „CASMED”, cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).