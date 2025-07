OAMENI Anastasia Homițcaia, despre emoțiile, sacrificiile și dedicarea din spatele baletului: „Trăirea în scenă înseamnă să arzi până la ultima picătură”

Anastasia Homițcaia este prim-balerină a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și conducătoare artistică a trupei de balet din cadrul instituției. De peste două decenii, scena este spațiul în care trăiește. În spatele aplauzelor, spune ea, se ascund ani de durere și muncă fizică intensă. „Există artiști care au acea magie – puterea de a ține publicul aproape. Nu este deloc simplu să reușești asta. Iar când ajungi la acea trăire, în care reușești să cucerești publicul, aceea este adevărata emoție”, mărturisește artista.

Anastasia Homițcaia își petrece cea mai mare parte a zilei la teatru, implicată în repetiții și spectacole. În paralel, lucrează și cu grupuri de copii într-un studio de balet, unde predă zilnic. „Sincer, nu pot să-mi imaginez cum aș fi fără balet, pentru că este un domeniu care te implică total, 24 din 24”, spune ea.

A început să facă balet de la nouă ani, sub îndrumarea unor profesori întorși de la Moscova și Sankt-Petersburg, care aplicau cele mai bune metode în formarea dansatorilor. Consideră că a avut o copilărie mai deosebită, pentru că își petrecea „practic toată ziua la școală, studii și activitate”. Își amintește că sănătatea fragilă din copilărie a influențat decizia familiei de a o înscrie la o școală profesională de balet.

„Eu frecventam cercuri de dansuri, cum se practica în mod obișnuit de amatori, și una dintre profesoare a recomandat părinților să mă înscrie la o școală profesională. Pe de altă parte, am fost un copil foarte bolnăvicios, ceea ce a fost un motiv în plus pentru mămica mea să mă dea măcar pentru jumătate de an la o școală cu un regim care să-mi întărească sănătatea”, povestește Anastasia Homițcaia.