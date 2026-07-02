Revenim la origini: Festivalul Lupilor își adună din nou haita la Orheiul Vechi

Pe 8 și 9 august, Festivalul Lupilor revine cu cea de-a 6-a ediție și rămâne cel mai mare eveniment open-air cu camping din Republica Moldova. Prin tradiție, festivalul se va desfășura în inima Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, distinsă anul acesta cu titlul de „Destinația Anului 2026″.

În acest an, line-up-ul va cuprinde valea Răutului cu stiluri muzicale complet diferite. Prima zi va fi plină de adrenalina rock-ului și a muzicii alternative alături de Lupii lui Calancea, Satoshi, Alternosfera, Cargo, Snails, Marej și Asvern, culminând cu un after-party atmosferic semnat de Utopia.

În a doua zi, festivalul va prinde viață în ritmul unei Hore a Satului de neuitat: conexiunea profundă cu rădăcinile noastre și motivele autentice vor uni pe aceeași scenă Subcarpați, Lupii lui Calancea, Gabriel Nebunu, Plăieșii, Tania Turtureanu și Stela Botez.

Dincolo de muzică, festivalul creează o experiență completă pentru vizitatorii de toate vârstele. Oaspeții sunt așteptați de un târg al meșterilor populari, ateliere de creație, competiții sportive și meditații în aer liber. Pentru cei mai mici „lupișori” este pregătit un program special cu spectacole de teatru, jocuri captivante și surprize. Iar pentru a reîncărca bateriile, zona de food court va oferi o varietate de delicii și băuturi pentru toate gusturile.

Pentru iubitorii de relaxare deplină în mijlocul naturii, pe 7 august (de la 18:00) se deschid ușile orășelului de corturi. Campingul este dotat cu toate facilitățile necesare pentru o experiență confortabilă și sigură: bio-toalete, dușuri, lavoare cu apă curată, precum și o zonă de food court și un program propriu de activități.

Rezervă-ți biletele pe site-ul festivalul-lupilor.md sau prin aplicația mobilă și fii parte din haită!