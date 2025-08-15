Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică

În perioada 8–10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a avut loc cea de-a cincea ediție aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor — unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țară, care îmbină tradițiile autentice, muzica contemporană și folk-rock-ul, într-o atmosferă de relaxare în mijlocul naturii.

Anul acesta, festivalul a adunat aproximativ 25 000 de vizitatori din Republica Moldova, România, numeroși membri ai diasporei, precum și turiști din Europa, SUA și Asia. A fost înregistrat un nou record: peste 700 de persoane s-au cazat în zona de camping, în corturi și rulote, pe un teritoriu special amenajat și securizat.

Unul dintre momentele remarcabile ale ediției din 2025 a fost vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, președintelui României, Nicușor Dan. Vizita șefului statului român nu a fost anunțată oficial, iar acesta a declarat presei că a venit în Moldova „pentru calitatea festivalului”. Prezența liderilor celor două țări a avut un ecou amplu, fiind reflectată de toate instituțiile media importante din Republica Moldova și de peste 20 de publicații din România.

Programul muzical a îmbinat sunetul contemporan și folk-rock-ul. Pe cele două scene au urcat Lupii lui Calancea, Dubioza Kolektiv, Gândul Mâței, Ana Everling, Vali Boghean Band și alți artiști din Republica Moldova, România, SUA și Bosnia și Herțegovina. Pe 8 august, festivalul a debutat cu petrecerea de deschidere Solar, iar în noaptea de 9 spre 10 august, până la ora 4 dimineața, a avut loc o petrecere de dans marca Utopia.

Pe lângă concerte, participanții s-au bucurat de un program variat:

reconstrucție istorică realizată de Bastion , ce a redat atmosfera dacilor și romanilor;

, ce a redat atmosfera dacilor și romanilor; sesiuni de yoga în aer liber;

competiții de armwrestling și alte activități sportive;

teatru pentru copii și zone cu animatori;

zeci de ateliere meșteșugărești și târg al meșterilor populari

zonă de food court cu bucătărie moldovenească și internațională.

O noutate importantă în acest an este lansarea primei aplicații mobile oficiale din Republica Moldova, dedicată unui festival de muzică — Festivalul Lupilor — disponibilă pentru iOS și Android. Aplicația oferă programul complet al concertelor și activităților, servicii și știri, precum și notificări în timp real despre aparițiile artiștilor și eventualele modificări de program.

Organizatorii — Media Show Grup și Alex Calancea — subliniază că Festivalul Lupilor a devenit nu doar un eveniment muzical de anvergură, ci și o platformă importantă pentru promovarea turismului cultural al țării, unind tradițiile, creația artistică modernă și publicul internațional.