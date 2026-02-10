„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice

Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de film. Reacțiile invitaților au conturat rapid un mesaj comun: HOTARUL reușește să depășească standardele stabilite de CARBON, filmul care a redefinit cinematografia moldovenească.

„Eu credeam că filmul CARBON nu poate fi depășit, dar pot spune că HOTARUL a făcut acest lucru. Felicitări echipei, felicitări tuturor celor care au lucrat la realizarea acestei producții”, a declarat Tatiana Însurățelu, realizatoare de podcast.

„M-am simțit extraordinar, este un film care se potrivește națiunii noastre. Pentru că am crescut la țară, m-am regăsit în foarte multe istorii, e foarte bun, nu te lasă să cazi în monotonie”, afirmă Tatiana Goncear, creatoare de conținut.

Filmul surprinde cu umor situații în care fiecare spectator poate regăsi un vecin, o rudă sau chiar o parte din propria poveste, iar acesta a fost unul dintre aspectele care i-a cucerit pe cei prezenți.

„Mi-a plăcut mult firul narativ, e tare bine pus la punct și, la un moment dat, aveai senzația că actorii sunt oameni simpli, au jucat foarte bine. Îmi place că avem deja un fel de stil cinematografic moldovenesc”, a menționat Vicu Țurcan, creator de conținut.

„Mi-a plăcut foarte mult coloana sonoră, am avut fiori, a fost totul foarte expresiv. Am găsit foarte multe momente apropiate de sufletul meu” – Dana Marchitan, interpretă.

„Emoții sunt foarte multe, a fost interesant, frumos. Mi-a plăcut faptul că puteai să râzi și să plângi în același timp. M-a impresionat faptul că nu știi la ce să te aștepți și cum se va termina filmul”, a precizat Dumitru Cojuhari, creator de conținut.

HOTARUL este regizat de Ruslan Moroșan și Ion Borș, regizorul fenomenului cinematografic CARBON. Pentru echipa filmului, prima proiecție tehnică a fost un moment deosebit de emoționant.

„A fost o provocare foarte mare pentru noi să filmăm această producție într-un timp atât de scurt. Aceasta a fost prima proiecție cu spectatori și am avut emoții mari, dar ne-au topit reacțiile publicului”, menționează Ion Borș, regizorul filmului HOTARUL.

Aici puteți vedea cum a fost la proiecția tehnică: Facebook, Instagram.

Puteți vedea filmul HOTARUL îl puteîn toate cinematografele din țară, începând cu 12 februarie. Biletele pot fi procurate pe hotarul.md.

HOTARUL este o coproducție Moldova-SUA-România, realizată de 609 FILM și KANTORA FILM PRODUCTION, alături de YOUBESC AYA, CINEDOPING FILMS, RAVACFEST și ProDisTribe, cu participarea MOLDOVA-FILM.