23 de ani de la încheierea misiunii de deminare a teritoriilor din regiunea satului Pohrebea. Drama localnicilor, care au trăit opt ani în frică și durere

Conflictul armat de pe Nistru a continuat să facă victime și după încheierea acestuia. Timp de opt ani, minele lăsate în câmpuri, livezi și vii au răpit viețile localnicilor, dar și a geniștilor. Acum 23 de ani s-a încheiat ultima misiune de deminare a teritoriilor din regiunea satului Pohrebea. 49 de militari ai Armatei Naționale, conduși de generalul de brigadă, Vitalie Stoian, au participat la misiunea desfășurată în perioada 5 mai – 12 august 2000.

Potrivit datelor oficiale, în cadrul acesteia au fost depistate și dezamorsate peste 300 de obiecte explozibile, inclusiv mine antipersonal.

Localnicii din Pohrebea, dar și din satele vecine își amintesc cu groază de acea perioadă, care, spun ei, a răpit mai multe vieți decât însuși războiul de pe Nistru. Opt ani, aceștia s-au temut să-și prelucreze câmpurile, să meargă în livezi sau vii, iar de fiecare dată când auzeau o bubuitură, se rugau ca moartea să nu fi „înghițit” un copil.

A trăit pe propria piele drama acelor timpuri. Veteranul de război a fost schilodit pe câmpul agricol care îi aparține. Bărbatul a călcat pe o mină în noiembrie 1993, zi pe care, spune el, nu o va putea uita niciodată. Explozia l-a lăsat fără piciorul stâng și fără călcâiul drept. De 30 de ani, Tudor Stîrcu se mișcă cu ajutorul unei proteze și a unui suport special din metal.

„Eram pe deal cu niște soldați tineri, care se ocupau de deminare. Eu parcă i-am auzit toată ziua cum bubuiau pe acolo și ei au zis că au terminat să scoată mine de pe tot terenul. Urma să ne așezăm la masă, să sărbătorim că am terminat lucrul. Eu le-am zis că, înainte de a luat câte un păhăruț, mă duc să strâng de acolo niște lemne și să le duc acasă. Am luat bicicleta și, cât mergeam pe acel teren, am călcat pe o mină”.