Un afacerist pro-rus, cu mai multe identități, condamnat anterior și care a evadat de la pușcărie, numit vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova

Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon a Republicii Moldova, a fost ales miercuri, 29 noiembrie, în funcția de vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova, pe domeniul economie și relații externe.

Același Torner, cu un alt nume de familie însă, Necrasov, potrivit ex-purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne din Ucraina, Artem Șevcenko, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Moldova pentru escrocherie, a evadat din penitenciar, ulterior, a schimbat mai multe identități, iar în 2019 a candidat la alegerile parlamentare din Ucraina pe listele unui partid pro-rus, „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, fiind al 44-lea pe listă.

Contactat de ZdG, Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, a menționat că nu cunoaștea despre trecutul lui Torner și că tot ce contează e ca acesta, fiind om de afaceri, să îi susțină financiar. „Aici e toată miza”, a punctat Juravschi.

„Prieteni, doresc să vă salut, fiind acum într-o nouă funcție. Astăzi am fost ales vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova, pe domeniul economie și relații externe. Am intrat în marea familie sportivă în luna ianuarie 2021, în calitate de președinte al Federației de Biatlon a Republicii Moldova. […] Astăzi, pentru mine începe o nouă etapă. Sper să fie la fel și pentru sportul moldovenesc”, a menționat Dmitri Torner pe pagina de Facebook creată recent, la 29 noiembrie, la scurt timp după desfășurarea Adunării Generală Ordinare a Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova în care a fost ales vicepreședinte.

Torner însă a ajuns în atenția presei internaționale și a celei din R. Moldova înainte de a se implica în coordonarea unor organizații sportive.

Kyiv Post: „Necrasov (Torner) ar fi falsificat documente de identitate pentru a obține ilegal cinci pașapoarte interne ucrainene sub nume diferite”

În 2019, publicația Kyiv Post scria că, doar cu o zi înainte de alegerile parlamentare din 21 iulie, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei a descalificat un candidat pe care detectivii l-au identificat ca fiind un criminal moldovean căutat cu nouă pașapoarte ucrainene emise sub diferite nume.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Dmitri Torner, numărul 44 pe lista partidului „Platforma de opoziție – Pentru viață”, s-ar fi dovedit a fi cetățeanul moldovean Dmitri Necrasov, care era dat în căutare, pentru că ar fi evadat din închisoare.

Conforma aceleiași publicații, într-o investigație a jurnalistei Oksana Denysova, distribuită pe canalul Telegram The Newsroom pe 19 iulie, este menționat că Necrasov, actualmente Torner, născut la Chișinău, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidare, fraudă și trafic de droguri în țara sa natală în 2003. Cu toate acestea, un an mai târziu, a evadat din închisoare și a fugit în Ucraina.

El ar fi obținut primul său pașaport ucrainean în 2007 sub numele de fată al mamei sale. În anii următori, el a folosit numele de familie ale primei și celei de-a doua soții înainte.

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunța anterior că, începând cu anul 2007, Necrasov ar fi falsificat documente de identitate pentru a obține ilegal cinci pașapoarte interne ucrainene sub nume diferite, precum și patru pașapoarte internaționale ucrainene pentru a călători în străinătate. În același timp, el nu a fost niciodată cetățean legal ucrainean, confirma Serviciul de Stat pentru Migrație.

În 2020, Torner a ajuns în mijlocului unui scandal internațional. Potrivit unui articol publicat de The Washington Post, Dmitri Torner a lucrat ca șef al departamentului de analiză la o companie de distribuție a energiei electrice și a gazului din Ucraina deținută de miliardarului ucrainean pro-rus Dmytro Firtash, care lupta pentru a nu fi extrădat în Statele Unite pentru luare de mită, și era unul dintre apropiații acestuia. Conform aceleiași publicații, Torner s-ar fi întâlnit de cel puțin două ori cu Rudolph W. Giuliani, care deținea funcția de avocat personal al ex-președintelui SUA, Donal Trump. Reprezentanții lui Firtash însă au refuzat să comenteze rolul lui Torner privind încercarea miliardarului de a nu fi extrădat.

Torner și Giuliani, la un bar de trabucuri din Paris în luna mai 2020

Decesul înscenat al lui Dmitri Necrasov, devenit între timp Dmitri Torner

În 2021, într-o investigație, jurnaliștii RISE menționau că la data de 11 noiembrie 2004, condamnatul Dmitri Necrasov, care își ispășește pedeapsa în Penitenciarul nr. 9-Pruncul i s-a permis o deplasare de scurtă durată. Urma să revină la închisoare până seara, însă nu o face, mergând la Oficiul Stării Civile Botanica și căsătorindu-se cu Ludmila Bojii. În aceeași zi, își schimbă numele din Necrasov în Bojii și părăsește teritoriul R. Moldova.

După ce a fugit din R. Moldova, Necrasov a fost anunțat în căutare generală, pe numele lui fiind pornit un dosar pentru „Evadarea din locurile de deţinere”. Șase ani mai târziu, urmărirea penală și, respectiv, căutarea lui a fost încetată „din motivul decesului făptuitorului”.

Conform datelor obținute de jurnaliștii RISE de la organele de drept din Republica Moldova, certificatul de deces a lui Dmitri Necrasov a fost adus din Ucraina de fratele lui, Oleg Necrasov.

Peste doi ani și jumătate, autoritățile de la Chișinău s-au prins că certificatul de deces al lui Necrasov este un fals, așa că au reluat urmărirea penală și l-au anunțat din nou în căutare internațională.

În 2018, Judecătoria Chișinău l-a absolvit pe Necrasov de executarea anilor rămași de pușcărie, în legătură cu expirarea termenului de prescripție. Totodată, procurorii au încetat să-l mai urmărească penal pentru Evadarea din locurile de detenție (art. 317 din Codul Penal), reîncadrându-i infracțiunea în Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare (art. 319).

La câteva luni după ce a scăpat de dosarele din Republica Moldova, Dmitrii Necrasov a venit la Chișinău pentru ca să se însoare din nou. De data aceasta, cu ucraineanca Olga Torner, preluând numele ei de familie.

Reacția conducerii Comitetului Național Olimpic și Sportiv din RM: „Noi sperăm ca el, fiind om de afaceri, să ne susțină financiar. Aici e toată miza”

Contactat de ZdG, Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, a precizat că nu cunoaște detalii din trecutul penal al lui Torner și că acest aspect contează mai puțin, iar miza este ca Dmitri Torner, fiind om de afaceri, să susțină financiar sportivii moldoveni.

„Nu cunosc lucrurile acestea. Noi încercăm să identificăm surse financiare, fiindcă înțelegem că nu putem sta fără a avea bani pentru pregătirea sportivilor și participarea la Jocurile Olimpice. El (n.r. Dmitri Torner) este președintele Federației de Biatlon a Republicii Moldova, iar Adunarea Generală are dreptul să susțină candidatura lui. Sarcina și scopul nostru este să pregătim echipa și să mergem la Jocurile Olimpice și să evoluăm cu succes, pentru că pe sportivi prea puțin îi interesează alte lucruri. Până la urmă, trebuie să facem tot posibilul pentru a susține sportivii, iar noi sperăm ca el, fiind om de afaceri, să ne susțină financiar. Aici e toată miza”, a punctat Juravschi.

Pentru a cere un comentariu de la Dmitri Torner, am telefonat la Federația de Biatlon a Republicii Moldova, însă acesta era plecat din țară. Petru Bria, cu care am discutat, nu ne-a oferit numărul de telefon al lui Torner. În consecință, i-am transmis întrebările pe pagina sa de Facebook, însă, până la momentul publicării, nu am primit răspuns.

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova este o organizație sportivă din R. Moldova, care se implică în pregătirea sportivilor moldoveni pentru a permite participarea lor la Jocurile Olimpice. Organizația a fost fondată la 29 ianuarie 1991, ea devenind membră a Comitetului Internațional Olimpic în 1993.