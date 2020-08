VIDEO/ „Moldova Mea”: Voluntariat pe bani și donații care nu ajung la destinație

În ultimele luni, ZdG a urmărit activitatea mai multor persoane care se prezintă ca fiind voluntari ai Asociației Obștești (A.O.)„Moldova Mea”, condusă de activistul Fiodor Ghelici. Voluntarii, care pot fi zăriți în mai multe locații și străzi aglomerate din Chișinău, dar și din alte orașe, opresc trecătorii și îi îndeamnă să doneze „cât îi lasă inima, pentru 21 de familii ai căror copii au grad de dizabilitate, suferă de insuficiență cardiacă, scolioză, leucemie și care sunt la evidență la Pretura Ciocana”.

Am constatat însă că familiile ale căror istorii sensibilizează oamenii și îi fac să doneze nu au mai primit de ani buni ajutor din partea asociației conduse de Ghelici, în timp ce unele persoane pentru care se colectează bani deja au decedat.

Fiodor Ghelici susține că voluntarii asociației colectează bani pentru persoane nevoiașe, iar aceștia nu ajung, neapărat, la familiile ale căror istorii sunt invocate de voluntari pe străzi, ci conform principiului „la cine arde mai mult”. ZdG a constatat însă că o parte din bani ajung chiar la voluntarii care-i colectează, ceilalți fiind transmiși liderului Asociației, Fiodor Ghelici.

Ghelici, care a cochetat anterior și cu politica și al cărui nume figurează în mai multe cauze penale sau litigii financiare, ne-a prezentat un șir de acte, pentru a ne demonstra că a ajutat, în anii 2013-2020, mai multe familii social-vulnerabile din R. Moldova, dar a evitat să ne spună câți bani colectează zilnic voluntarii a căror activitate o gestionează.

12 martie 2020. Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău suntem abordați de o tânără care se legitimează ca voluntară a A.O. „Moldova Mea”. Aceasta are în mână o mapă în care se regăsesc mai multe documente cu date personale ale unor familii, pe care le răsfoiește în fața noastră.

„Activitatea” voluntarilor A.O. „Moldova Mea”

„Suntem astăzi 20 de voluntari, în toate sectoarele. Strângem donații pentru 21 de familii care s-au adresat în această asociație cu copii de la 2 la 6 ani, care sunt la evidență la pretura sectorului Ciocana. Sunt cazuri de leucemie, insuficiență cardiacă și scolioză. Vă rugăm frumos, dacă aveți posibilitatea, să donați cât vă lasă inima ca să-i ajutăm. Oferim oamenilor bon sau chiar vă puteți semna, facem mulțumiri pentru persoanele care ne ajută. E o organizație non-guvernamentală, copiii au nevoie de operație peste hotare, noi încercăm să adunăm sumele necesare. Deja trei familii au plecat în Germania pentru a fi operați. Încercăm să-i ajutăm și pe restul. Vă rugăm frumos, dacă doriți, să ajutăm”. Cu acest mesaj voluntara asociației ne îndeamnă să donăm. Cu același mesaj sunt ademeniți și alți trecători. Când o rugăm să ne ofere datele de contact ale familiilor pentru care colectează bani, ezită și ne îndeamnă să contactăm „liderul organizației” care o reprezintă.

A doua zi, pe 13 martie, vizavi de sediul Procuraturii Generale (PG), alte două voluntare ale asociației opresc oamenii și îi îndeamnă să doneze bani. La câteva străzi distanță, alți doi voluntari echipați cu o chitară, microfon, boxă, cutie pentru donații și un banner pe care era indicată denumirea A.O. „Moldova Mea”, interpretează piese vechi rusești și cheamă oamenii să doneze bani.

La 13 martie, voluntarii A.O. „Moldova Mea” cântă în centrul capitalei și îndeamnă oamenii să doneze

Voluntarii asociației „activează” de mai mulți ani pe străzile din Chișinău, dar și în alte orașe mari. Odată cu depistarea primului caz pozitiv de coronavirus în R. Moldova și declanșarea Stării de Urgență în Sănătate Publică, aceștia au dispărut de pe străzi, dar și-au făcut apariția la scurt timp după relaxarea restricțiilor.

Revenirea voluntarilor după relaxarea măsurilor

Pe voluntara Inga Bogdan, care potrivit site-ului asociației, este voluntară încă din 2014, o găsim pe 11 iunie, lângă un supermarket de la Botanica. La fel ca și colegii ei, Inga îndeamnă oamenii să doneze pentru aceiași „21 de copii bolnavi care sunt la evidență la Pretura Ciocana”. Peste câteva zile, zărim alte două voluntare pe strada Decebal din Chișinău, la fel, adunând bani. Câteva zile mai târziu, tinerele își transferă activitatea în centrul orașului.

Inga Bogdan, voluntara surprinsă colectând donații în parcul „Valea Trandafirilor” din capitală

La 21 iulie, Aurica Golub ne îndeamnă să donăm pentru „copii cu dizabilități: insuficiență cardiacă, scolioză și leucemie”. Voluntara ne spune și ea că adună bani pentru 21 de copii bolnavi. Ulterior, găsim voluntare și în unele locații din Chișinău. Acestea confirmă că strâng bani pentru aceiași „21 de copii cu dizabilități”. Oamenii nu ezită să participe la actele de binefacere invocate de voluntare. Cei care donează bani au posibilitatea să semneze un document pus la dispoziție de voluntare, acolo unde, pe lângă nume și prenume, indici și suma pe care o donezi.

În timpul discuțiilor cu voluntarii A.O. „Moldova Mea” reușim să colectăm mai multe date despre familiile invocate drept destinatare ale acțiunilor de caritate inițiate de asociație, istoriile cărora se regăsesc în mapele voluntarilor. Aceste persoane susțin că banii colectați de voluntari NU mai ajung la ele de mai mult timp sau că, de-a lungul anilor, au primit de la asociație sume infime, de câteva sute sau mii de lei.

Voluntarele Asociației „Moldova Mea” își desfășoară „activitatea” pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt

Familia Marulea: „Ei singuri veneau la mine la poartă și: «Hai, vă rog frumos, să facem documente pe fetiță»”

În 2013, după ce a explodat televizorul, casa familiei Marulea din raionul Criuleni a luat foc. Aurelia Marulea era la muncă, iar cei doi copii ai săi rămăseseră în grija bunicilor. Fiica mai mare avea 3 ani și era afară cu bunica, iar mezina, de nici doi ani, dormea în casă. Buneii s-au aruncat în flăcări pentru a salva copilul. Între timp, Aurelia revenise acasă de la muncă: „Mama toată arsă era. Tata tot, Doamne ferește, în comă, fetița tot în comă. Mama a cedat deodată”, povestește, îngrozită, femeia.

Mezina și-a revenit, dar, în urma incendiului, s-a ales cu o dizabilitate de gradul I, având numeroase arsuri pe suprafața corpului, fiindu-i afectate mâinile și fața.

Rămasă fără locuință, nevoită să-și crească singură cei doi copii, Aurelia Marulea a scris, în 2017, către Asociația „Moldova Mea”, o cerere prin care solicita ajutor material. În cerere, femeia invoca faptul că este nevoită să locuiască în chirie și că îi este greu să-și întrețină cei doi copii, dintre care unul cu dizabilitate de gradul I. Totodată, femeia își dădea acordul ca fotografia fiicei sale să fie „pusă în loc public pentru ajutor”.

Femeia spune că a aflat despre asociație de la o femeie care mergea prin satul în care locuia și colecta bani pentru un băiat bolnav de cancer. După ce i-a văzut fiica, aceasta i-a propus să adune bani și pentru ea.

„Ei singuri veneau la mine la poartă și spuneau: „Hai, vă rog frumos, să facem documente pe fetiță, să ne ducem să o operăm la față, să-i punem proteză”. Asta vreo trei-patru luni de zile, într-una venea la mine ca să facă documentele și umblau repede să le facă. Eu nu voiam ca atare”, relatează mama.

În fața promisiunilor primite, Aurelia a acceptat oferta. „Ea zicea că o să fie tare mult ajutor, o să ai de unde, și casă o să ai, și fetița operată, și o să fie frumușică. Îmi spuneau așa mereu. Și eu tot am lăsat și am făcut documentele, chiar credeam că ei o să mă ajute”, spune aceasta.

Aurelia afirmă însă că, timp de trei ani, a primit doar de câteva ori sume care variază între 400 și 1200 de lei, în timp ce contul bancar pe care-l distribuie voluntarele trecătorilor este blocat. Ultima dată, spune ea, a primit bani de la asociație acum un an.

Aurelia Marulea, femeia care s-a adresat în 2018 asociației „Moldova Mea”, solicitând ajutor pentru a-și îngriji copila cu gradul I de dizabilitate

„El de vreo cinci ori ne-a dat în mână bani: 400 de lei, după care 700 de lei, după care 1000. Îmi dădea cât de puțin. După care îmi dădea o foiță și semnam câți bani îmi dădeau ei. Am un an de zile de când am fost ultima dată la dânsul și am luat 500 de lei, de cheltuială pentru fetiță. Atunci el mi-a zis: „Doamnă, la dvs. nu o să se adune bani pentru copilul cu dizabilități, pentru că sunteți tineri și trebuie să vă duceți să lucrați”. Ne-a zis să întreținem noi copiii, să facem bani ca să operăm fetița. Dar tot el a promis că o să fie la degețele proteze, el o să facă, el o să pună, el o să ne trimită în Rusia, el tot. Și de atunci, iată avem un an, nimeni nu ne cheamă, nimeni nu vine”, spune Aurelia.

„Toată Moldova e cu fotografia fetiței”

Femeia se arată indignată și relatează că mai multe prietene o contactează și îi spun că văd diferite persoane care colectează bani pentru fiica sa. Acum, regretă că a acceptat să perfecteze actele.

„Ei se folosesc de copilul cu dizabilități. Lor le trebuie bani, nu copilul bolnav, ca să plec peste hotare să o pun pe picioare, să-i pun degețele de plastic. Am făcut documentele, dar s-au greșit tare. Lumea cât de puțin îi lasă inima și dă 100-200 de lei, dar tot e pe zi, ei în fiecare zi sunt prin piață. Ei se duc și prin sat, și prin Hrușova o ajuns, „Hai vă rog frumos ajutați copilul acesta că e „rebionokul” (copilul, n.r.) meu”. O mătușă de-a mamei, m-a sunat și mi-a spus: „Ia uite, Aurica, pentru fetița ta cer bani țiganii”. Zic: „Ați întrebat-o unde se duc banii?”. Ei spun că în firmă se duc banii. Cum eu nu am o „capică” în casă, dar ei strâng?”, spune, supărată, Aurelia Marulea.

Sora Aureliei confirmă. „Am înțeles, din câte mi-a spus lumea, că și la Soroca umblă cu fotografia fetiței. Toată Moldova e cu fotografia fetiței… Pe stradă, umblă și cer ajutor. Toată Moldova, diferiți oameni”, susține aceasta.

Familia Orzu: „Am mers și mi s-au oferit 500 de lei. Atât”

O altă familie din mapa voluntarilor trăiește o istorie similară. Cristina Orzu locuiește în Chișinău. După decesul soțului, a rămas singură cu doi copii, un băiat de 5 ani și o fată de 3 ani. Ambii copii nu au probleme de sănătate. Femeia spune că, în 2017, după decesul soțului, la sugestia liderului asociației, a scris o cerere la A.O. „Moldova Mea”, iar timp de trei ani ar fi primit doar 500 de lei.

„Mi s-a spus că informația va ajunge la persoane juridice, adică cine o să vrea să mă ajute mă va contacta direct, pentru că am lăsat datele mele, numărul de telefon, tot. „Ai să vezi că pe card vin bani, înseamnă că cineva te ajută”, așa mi-au spus. După ce am depus cererea, peste o lună-două, deja era anul 2018, m-a telefonat, am mers și mi s-au oferit 500 de lei. Atât. Am semnat și gata. Au mai urmat câteva sunete: „Cum la tine? Cum o mai duceți? Ți-i greu, nu ți-i greu?”. Ei știau foarte bine situația mea. Acum contul bancar e închis, cred că de un an de zile. Eu am și uitat de el”, zice Cristina Orzu.

Cristina Orzu, femeia care s-a adresat Asociației „Moldova Mea” după decesul soțului

„Cineva s-a folosit de situația mea grea”

Acum tânăra este contactată frecvent, fie de oamenii care văd datele sale pe stradă, fie de polițiști, care o iau la întrebări. „Mie mi-i rușine, sincer vă spun, pentru că am fost telefonată acum un an și jumătate de polițistul de sector din Ungheni, de la Piața Centrală. M-a informat că stă o doamnă și colectează bani. Vara trecută m-a sunat polițistul de sector din Piața Centrală din Chișinău. Cel mai tare mă indignează faptul că ei spun că sunt copii bolnavi. Da, eu poate acolo, ceva am dat acordul în foița dată, dar de ce să pună informația greșită? Pe mine oamenii m-au sunat care, pur și simplu, doreau să dea ajutor și le-am spus că am copii sănătoși și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoși, cresc bine, merg la grădiniță, mă strădui să fie tot bine”, explică femeia.

„Cineva s-a folosit de situația mea grea, pur și simplu s-a folosit, undeva, ceva, eu am dat un acord pe foiță și iată unde am ajuns. Eu nu mai vreau să meargă cineva cu foița pe stradă. Asta deja mă deranjează. Sunt și eu o personalitate în societate. Eu încerc să mă angajez la un serviciu și mă deranjează, pentru că asta ar putea undeva să influențeze asupra reputației mele. Sunt date personale eronate despre mine. Nu-i corect”, povestește, nemulțumită, Cristina.

Familia Robuleț: Ajutor material pentru fratele care, între timp, a decedat

Numele Olesei Robuleț, la fel, figurează în mapele voluntarilor A.O. „Moldova Mea”. Femeia afirmă și ea că nu are copii bolnavi, dar că în familia sa tatăl are grad de dizabilitate și suferă de cancer. Olesea afirmă că în 2019, vara, la solicitarea mamei sale, a depus o cerere pe numele Asociației prin care solicita ajutor material pentru fratele acesteia, în vârstă de 53 de ani, care, între timp, a decedat, dar și pentru tatăl său, diagnosticat cu cancer. Olesea spune că nu știe ce a urmat mai departe, pentru că „nu s-a adunat, nu am primit nimic”.

Femeia povestește că cererea i-a primit-o un bărbat care vorbea în limba rusă. I-ar fi spus însă „că e puțină nădejde”, iar de atunci femeia susține că familia sa nu a primit niciun ajutor material din partea respectivei asociații.

„Dacă nu greșesc, după Anul Nou sau primăvara, am primit un telefon și mi-a spus să verificăm contul dacă am primit ceva și, dacă ceva, să verificăm contul, poate sunt bani. Atunci mămica a fost și nu era nimic. Atât”, spune femeia.

Valentina David, voluntara A.O. „Moldova Mea”, colectează donații în centrul capitalei

„Am înțeles. Amăgește lumea, adică fac ei bani pe contul cuiva. Aș vrea să scoată numele nostru, pentru că nu e niciun plus și fratele deja a decedat, înțelegeți singuri. Nici nu m-am așteptat că se mai colectează bani și pe seama noastră cineva face șmecherii”, spune indignată Olesea.

Familia nr. 4: „Doi ani de zile pe card nu a fost niciun transfer”

O altă femeie care se regăsește în mapele voluntarilor relatează că, în 2018, a depus o cerere în adresa A.O. „Moldova Mea” , dar că, de atunci, nu a primit niciun ajutor. Ea a acceptat să vorbească, solicitându-ne să nu-i facem publică identitatea, pe motiv că își face griji pentru securitatea sa și a copilului său.

Copilul femeii s-a născut cu sindromul Down și suferă de hipertrofie cardiacă, fapt ce-i provoacă dificultăți respiratorii, în special, noaptea. Cardiochirurgii din R. Moldova au refuzat să-l opereze, astfel că singura speranță este să adune bani pentru a pleca în Germania, la o intervenție chirurgicală. Femeia spune că nu are locuință proprie și nici posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii, astfel că e nevoită să se descurce cu pensia lunară de dizabilitate a copilului, de 1500 de lei. „Sunt un om foarte mic, trăiesc din pensie, numai eu știu cum cresc copilul acesta. Nu mănânc zile întregi ca să-i dau ei”.

Acum doi ani, femeia s-a adresat A.O. „Moldova Mea”, la sugestia unei vecine.

„Am scris cererea, am lăsat copia de la pașaport, am deschis cont și domnul Ghelici, el a scos din portmoneu 200 de lei și mi-a dat pentru fetiță. A spus: „Așteptați, o să fie totul bine, o să se strângă bani, o să cumpărăm și căsuță, o să facem și operație” și gata. Au trecut doi ani deja, nu s-a întâmplat nimic, nici nu am auzit. Cartela așa și stă, doi ani de zile, pe card nu a fost niciun transfer. Chiar m-am mirat, chiar mă gândeam. Să stai tu doi ani de zile să aștepți și aici merge, adică oamenii într-adevăr ajută copilul acesta, dar banii nu au ajuns la copil, asta trebuie să nu ai rușine deloc, ca să faci acest lucru”, povestește aceasta, arătându-se nemulțumită pentru că, susține ea, nu a dat acordul ca cineva să meargă pe stradă și să colecteze bani pentru copilul ei.

Familia nr. 5: La mijlocul lunii iulie copilul a decedat

La 2 august, atunci când surprindem trei voluntare ale A.O. „Moldova Mea” în Parcul „Valea Trandafirilor”, una dintre ele ne povestește despre „cel mai grav caz pentru care colectează bani” – tragedia unei fetițe de 6 ani, internate la Spitalul Clinic Municipal nr. 1. Potrivit voluntarei, copila fusese lovită de o mașină în sectorul Ciocana, pe când avea doar două luni, iar de atunci este în stare de comă și, la 6 ani, mănâncă doar prin sonde, care o costă pe mama fetei 600 de lei pe zi.

După ce identificăm familia invocată de voluntară, constatăm că, la mijlocul lunii iulie, copilul decedase. Mama fetei ne spune că nu vrea să figureze în materiale jurnalistice, așa că nu-i divulgăm identitatea. Ea consideră că este imposibil ca voluntarii asociației să colecteze în continuare bani pentru fiica sa și argumentează că ar fi reziliat contractul cu ei, acum un an.

„Am fost la ei, în timp ce aveau voluntari. Am avut un voluntar care ne ajuta lunar cu aproximativ 1000-1500 de lei. Fata lucra în Rusia și când era acolo, a stat cu cutia pentru colectarea banilor. Am avut voluntari și la Chișinău, dar nu îi cunosc personal, pentru că nu au grijă de un copil individual sau de o familie, se pare că au grijă de toate deodată. Știu că dl Ghelici mai ajută familiile cu rechizite școlare și lucruri second-hand. Nu mai am nimic de spus. Am reziliat contractul cu ei acum un an”, punctează femeia.

În procesul de documentare a acestui subiect, ZdG a discutat și cu alte familii care au depus cereri prin care au solicitat ajutor de la Asociația „Moldova Mea” și care au istorii similare.

Aurica Golub, voluntara „Moldova Mea”, oprește trecătorii care trec pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și îi îndeamnă să doneze pentru copii cu dizabilități

Voluntare pe bani: „Un pic rămâne și pentru noi, și noi avem familii de crescut”

După discuțiile cu familiile pentru care se colectează bani pe străzile Chișinăului, istoriile cărora se regăsesc în mapele voluntarilor, revenim la cele două voluntare pe care aproape zilnic le vedem vizavi de sediul PG, Aurica Golub și Valentina David, să le întrebăm unde, totuși, ajung banii colectați de ele.

Filmând, ne apropiem de cele două tinere. Valentina, în scurt timp, se distanțează de noi, iar Aurica continuă să spună că „adună donații pentru 21 de copii cu insuficiență cardiacă, scolioză și leucemie”. După ce îi comunicăm că am vorbit cu familiile pentru care acestea adună bani și că ele ne-au confirmat că nu primesc nimic, voluntara continuă să insiste că banii ajung la familiile pentru care sunt colectate donațiile. Îi propunem să alegem, în mod aleatoriu, o familie și să o contactăm pentru a o întreba direct despre ajutorul pe care-l primește de la „Moldova Mea”. Deși voluntara ne tot îndeamnă să-l „telefonăm pe organizatorul lor”, într-un final, alege o familie pe care s-o contactăm pentru a verifica dacă a primit bani. Voluntara alege să telefonăm familia Olesei Robuleț, cu care discutasem anterior și care relatase că fratele ei a decedat, iar timp de un an, familia sa nu a primit niciun ban de la asociație.

În context, insistăm să aflăm de la voluntară câți bani reușesc să adune timp de o lună și unde ajung aceștia.

Voluntarele adună donații pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt al capitalei, vizavi de Procuratura Generală

ZDG: Unde ajung banii pe care-i colectați?

Aurica Golub (A.G.): La organizatorul nostru.

ZDG: Deci îi dați lui în mână, da?

A.G.: Da, și un pic rămâne și pentru noi, pentru că și noi avem familii de crescut, un pic adică, nu mult. Eu sunt mamă singură, da, și noi tot avem nevoie să întreținem familiile. Dar vă zic, noi într-o lună de zile, eu pot să vă arăt, dacă se adună 1000-1500 de lei.

ZDG: Și voi câți bani primiți?

A.G. În jur de 400-450-600 de lei, depinde cât se adună într-o lună de zile.

ZDG: Și tu cât spui că primești?

Valentina David (V.D.) La fel, pentru că eu împreună cu ea lucrez și nu fac mai mult ca … Iată ieri noi am fost la lucru, nici o sută de lei…

ZDG: Deci cât spui că primești?

V.D. 350-400, în jurul ăsta, până la 600. Vă spun că în fiecare zi lucrez 2-3 ore, mai mult nu, că am și eu copii acasă.

Atunci când colectează donații, voluntarii invită oamenii să indice suma donată și să semneze pe niște foi pe care le păstrează în mapele lor. În acest context, o rugăm pe una dintre voluntare să ne permită să filmăm foile pe care le are în mapă. Pe toate paginile era indicată data de 18 iulie 2020. Un calcul simplu arată că, în ziua respectivă, voluntara ar fi adunat nu mai puțin de 5,5 mii de lei, asta deși acestea susțin că timp de o lună adună doar 1000-1500 de lei. Discuția cu cele două voluntare se încheie după ce tinerele își arată dezamăgirea că banii pe care-i colectează nu ajung la familiile ale căror istorii le răspândesc și afirmă că intenționează să plece din asociație, pentru că nu mai au încredere în liderul lor.

Ghelici: „Eu sunt «principalul pompier»”

„Moldova Mea” este o asociație obștească înregistrată și condusă din 2005 de către activistul civic Fiodor Ghelici. Asociația activează într-un imobil de pe strada Uzinelor din capitală, aflat în proprietatea unuia dintre fiii lui Fiodor Ghelici. Până în 2015, imobilul a fost înregistrat chiar pe numele lui Fiodor Ghelici. La sediul „Moldova Mea” Ghelici ne așteaptă în cabinetul său alături de cele două voluntare cu care vorbisem mai devreme. Liderul asociației ne întâmpină nervos, ne interzice să filmăm și insistă să ne scoatem măștile de protecție. Ghelici se arată indignat că nu am venit la el din start să solicităm informații despre familiile pentru care sunt colectați banii. Menționează că va scrie o plângere la Procuratură și ne va ataca în judecată pentru că „am speriat și am umilit voluntarele”.

Ghelici precizează că voluntarii colectează donații pentru toate familiile care s-au adresat la asociație și nu pentru o familie în particular. Liderul asociației susține că oamenii care i-au cerut ajutorul se împart în două categorii: cei care i-au lăsat datele bancare și se regăsesc în mapele voluntarilor, și cei care nu au conturi bancare. Deși oamenii donează pentru cazurile familiilor care se regăsesc în mapele voluntarilor, Fiodor Ghelici spune că banii sunt repartizați altor familii care au cerut ajutor, conform principiului „la cine arde mai mult”.

„Noi adunăm pentru toți, fiecare cu ce poate. Noi avem două categorii de oameni: cei care au conturi bancare și pe care le distribuim și cei care nu au conturi bancare, pe care eu îi sun și ei vin. Iată a venit la mine ieri, noi i-am dat 2000 de lei, atât aveam. Astăzi, 2200 lei. Le dau ceea ce eu am. Ascultați-mă atent, aici eu sunt „principalul pompier”, dacă dvs. donați, atunci noi ne uităm cine la noi arde mai mult”, susține acesta.

Fiodor Ghelici, liderul Asociației „Moldova Mea”

Comunicându-i că pe conturile bancare ale familiilor nu au fost transferați bani, Ghelici susține că nu se face vinovat de acest lucru. „Noi dăm în aceste mape datele bancare pentru cei care doresc să transfere bani. Dacă nu se adună nimic, duceți-vă pe stradă și întrebați oamenii de ce sunt așa de putrezi și fără inimă. Nu mă întrebați pe mine, mie trebuie să-mi spuneți mulțumesc”, afirmă el.

„Pur și simplu să arate oamenilor câți la noi se adresează”

Pentru a ne demonstra că donațiile ajung la destinație, Ghelici o contactează pe Galina Oloi, mamă a trei copii, dintre care unul cu grad de dizabilitate. Femeia care se regăsește în mapele voluntarilor a cerut ajutor material pentru tratamentul copilului cu dizabilități încă în 2014. Deși contactată de ZdG, aceasta ne-a spus că asociația „Moldova Mea” nu a ajutat-o cu nimic de-a lungul timpului, în discuția cu liderul asociației, femeia afirmă contrariul și spune că a fost susținută „foarte mult”, confirmând toate ajutoarele despre care îi spunea Ghelici că i le-a oferit. Ulterior, contactată repetat de ZdG, femeia refuză să explice afirmațiile sale contradictorii.

Despre cele „21 de familii care se află la evidența Preturii Ciocana”, pentru care spun voluntarii că adună donații, Fiodor Ghelici susține că documentul pe care îl prezintă aceștia are rolul „pur și simplu să arate oamenilor câți la noi se adresează”. Totodată, menționează că din cei 21 de copii cu dizabilități, asociația „Moldova Mea” a acordat suport financiar unui băiat ai căror părinți au decedat în urma unui accident rutier. „Activiștii, voluntarii, fiecare cu intelectul său, lui îi spui una, dar el a înțeles așa”, răspunde liderul asociației, atunci când este întrebat de ce voluntarii susțin că adună bani anume pentru aceste familii.

Documentul pe care îl prezintă voluntarii AO „Moldova Mea” atunci când îndeamnă oamenii să doneze.

Întrebat despre copiii și persoanele care au decedat, dar pentru care voluntarii încă mai colectează bani, acesta afirmă că asociația își asumă responsabilitatea de a distribui datele bancare ale familiilor și că era de datoria acestora să-i anunțe despre deces.

„Voluntarii noștri vin rar, ei cum pleacă și.. sunt în zbor liber. Eu nu am posibilitatea să sun toți voluntarii și să le zic, urgent avem adunare. Eu nu am așa posibilitate și nici nu mă cred obligat s-o fac. Doar o dată pe lună obligăm activiștii să vină aici, pentru că sunt corectări, cineva a murit, cineva a refuzat sau au venit alții cu rugămintea de a adăuga”, punctează Ghelici.

„Dar dacă ei își lasă o parte din bani, eu ce pot face?”

Rugat să demonstreze că toate donațiile adunate de voluntari ajung la familii social-vulnerabile, Ghelici susține că „nu intenționez să conving pe nimeni, cel mai important ca eu să am onestitatea că astăzi ajut oamenii”. Ghelici susține că, o dată pe lună, voluntarii săi îi aduc donațiile colectate, iar el semnează pentru sumele primite și le împarte familiilor din lista sa. Liderul asociației se eschivează însă să răspundă câți voluntari care colectează donații sunt înregistrați și susține că nu cunoaște cu exactitate ce sume de bani adună aceștia lunar. Susține însă că primește de la voluntari sume care variază între 200 și 1200 de lei. Întrebat dacă are încredere în faptul că voluntarii contabilizează toți banii care provin din donații, Ghelici evită un răspuns direct. „Eu nici măcar nu sunt sigur dacă soția mea nu mă înșală. Eu v-am răspuns la întrebare? Nu am încredere în nimeni, nici măcar în propria soție”.

Întrebat dacă voluntarii sunt remunerați pentru „activitatea” lor, acesta neagă. După ce îi zicem că cele cu care am discutat au admis că primesc bani pentru activitatea lor, părerea acestuia se schimbă.

„Eu nu am ca scop să merg după fiecare voluntar, noi suntem recunoscători oamenilor care și-au manifestat decizia civică conștient pentru a ajuta pe cineva, noi lor le spunem „mulțumesc”, dar nu avem ca scop să fugim după fiecare cu aparatul de casă. Eu semnez aici că primesc. Toți acești bani eu îi dau acelor familii care se află în lista mea. Dar dacă ei își lasă o parte din bani, eu ce pot face? Eu știu, pentru că noi avem un voluntar care are patru copii, ea a venit la mine și eu i-am zis: „Adună donații, hrănește și crește copiii””, spune Ghelici.

Voluntarele AO „Moldova Mea” surprinse adunând donații în parcul „Valea Trandafirilor” din Chișinău.

După mai multe insistențe, liderul asociației ne prezintă o mapă în care, potrivit lui, se regăsesc toate documentele confirmative privind donațiile pe care le-a oferit Asociația „Moldova Mea” în perioada 2013-2020. O analiză a actelor prezentate de liderul asociației arată că, în prima parte a anului 2020, Asociația a repartizat 9,3 mii de lei adunați din donații pentru 9 familii. În 2019, asociația a alocat 31,3 mii de lei pe care i-a repartizat la 13 familii. În 2018, 3 familii au primit în total 2,7 mii de lei, iar în 2017, conform acelorași documente, două familii au beneficiat în total de 400 de lei. În anul 2016, o singură familie a beneficiat de 300 de lei, iar de alte 31 mii de lei au fost procurate implante pentru copiii diagnosticați cu scolioză, în timp ce în 2015, în documente se regăsește doar o singură familie care a primit 800 de lei. În anul 2014, din contul asociației au fost donate Institutului Mamei și Copilului implante în valoare de 65 de mii de lei pentru copiii care au scolioză, iar alți 12,2 mii de lei au fost oferiți la 8 familii. În 2013, asociația „Moldova Mea” a repartizat, în total, 25,5 mii de lei pentru 10 familii. În același an, conform documentelor prezentate de Fiodor Ghelici, o familie a beneficiat de implante în valoare de 82,6 mii de lei pentru copilul diagnosticat cu scolioză.

Deși i-am solicitat repetat lui Fiodor Ghelici să ne prezinte informații despre sumele de bani adunate lunar sau anual de către voluntarii Asociației, acesta a evitat să ne prezinte asemenea date, pe motiv că asemenea informații nu se contabilizează.

Dosar penal privind traficul de ființe umane

Potrivit documentelor prezentate de Fiodor Ghelici, familia Marulea, cu care ZdG a discutat, în trei ani a primit, în total, 2,7 mii de lei de la „Moldova Mea”. Documentele confirmă și afirmațiile Cristinei Orzu, care a precizat că a primit 500 de lei în 2018, în timp ce mama a cărui copil a decedat a primit, potrivit actelor, 500 de lei în septembrie 2019 și 600 de lei în februarie 2020. Celelalte familii despre care am scris, nu se regăsesc în actele primite de la Fiodor Ghelici. Totodată, familia Oloi, care a oferit declarații contradictorii, a beneficiat, conform acelorași documente, în anii 2013-2015, de resurse financiare în valoare totală de 16,2 mii de lei, iar 82 mii de lei au fost alocați în 2013 pentru implanturile copilului bolnav de scolioză.

Numele lui Fiodor Ghelici figurează într-un dosar penal privind traficul de ființe umane, printre care și minori. La 11 octombrie 2013, acesta a fost arestat pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi membru al unei grupări criminale care ar fi racolat persoane din R. Moldova şi care, ulterior, ajungeau în Rusia, unde ar fi fost obligate să cerșească sub pretextul că adună fonduri pentru copii bolnavi de scolioză. Pe parcursul a șapte ani, dosarul „a colindat” mai multe instanțe de judecată, dar nu are încă o finalitate, fiind spre examinare în prima instanță. Despre acest dosar Ghelici insistă că ar fi unul politic.

„Dacă această cauză se investighează timp de opt ani în prima instanță, s-au schimbat două perechi de judecători și procurori. Mai trebuie să zic ceva în legătură cu faptul că acest caz este unul politic?”, întreabă retoric Ghelici.

Numele acestuia figurează în alte două cauze penale. În una dintre acestea a fost învinuit de escrocherie, însă la 22 mai 2019 a fost achitat, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. În cel de-al doilea dosar penal, alături de soția sa, Valentina Ghelici, și încă o persoană, Ghelici este învinuit de evaziune fiscală. Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 30 ianuarie 2020, procesul penal a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție. Totodată, cei trei au fost obligați să achite în mod solidar în beneficiul statului suma de 577 de mii de lei cu titlu de prejudiciu cauzat prin infracțiune. Ambele dosare au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel.

Sechestru pe mijloace financiare de pe conturile pe care le deținea în 13 bănci

Numele lui Fiodor Ghelici figurează în alte zeci de dosare civile și contravenționale aflate astăzi pe rolul instanțelor de judecată, unele dintre ele fiind litigii cu caracter financiar. În anii 2016-2020, în urma unui litigiu cu Moldova-Agroindbank, instituția financiară a obținut dreptul să vândă mai multe bunuri imobile din s. Bălțata, r-nul Criuleni, înregistrate pe numele lui Fiodor Ghelici. În 2020, bunurile au fost înstrăinate. Și pe un apartament de 51,4 m.p. amplasat pe str. Alba Iulia din Chișinău, înregistrat pe numele soților Ghelici, nu mai puțin de trei executori judecătorești au aplicat sechestre. În 2019, în cadrul unui litigiu, instanța de judecată i-a aplicat lui Fiodor Ghelici sechestre pe mijloacele financiare de pe conturile pe care acesta le deținea în 13 bănci (!). Totodată, în hotărârea instanței din 12 iulie 2019 se arată că s-a depistat că Ghelici „deține în proprietate 11 mijloace de transport care au fost anunțate în căutare, dar care până în prezent nu au fost depistate”.

Familia lui Fiodor Ghelici este fondatoare sau administrează mai multe companii active în R. Moldova: „Transghelici” SRL, „Ovesan” SRL, „Prodalliance” SRL sau „Vetuga-Zemif” SRL. Ghelici este cunoscut în societate pentru conferințele sale de presă în care acuză diverși funcționari publici de implicare în acte de corupție. A candidat independent la funcția de deputat în 2005, dar a acumulat doar 0,07% din voturi. În 2019 a încercat, din nou, să se înregistreze în cursa electorală, dar fără succes. A ocupat anterior și funcția de președinte al Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului societății civile pe lângă președintele R. Moldova, Igor Dodon.