VIDEO „E foarte important ca R. Moldova să-și respecte promisiunile și să rămână credibilă la nivel european, căci atunci și sprijinul european vine rapid”. INTERVIU cu europarlamentarul Siegfried Mureșan

Cât de pregătită este R. Moldova pentru a începe negocierile de aderare cu Uniunea Europeană și ce trebuie să facă autoritățile de la Chișinău pentru a menține ritmul reformelor necesare, precum și sprijinul populației pentru ideea europeană? Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European (PPE), președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE – Republica Moldova, a vorbit în cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă – o sesiune de întrebări și răspunsuri transmisă live pe Facebook, despre provocările și avantajele procesului de integrare europeană, despre miturile și preconcepțiile legate de apropierea de UE.

— R. Moldova este țară cu statut de candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană încă de anul trecut, când a depus cererea de aderare împreună cu Ucraina, după ce Ucraina a fost atacată de Rusia. Urmează mai multe etape pe care vrem să le clarificăm împreună. Acestea ar fi evaluarea de progres și decizia privind deschiderea sau nu a negocierilor. Ce așteptări putem să avem de la evaluarea de progres, după ce un raport intermediar pe care l-am văzut încă în vară arăta că au fost îndeplinite trei dintre cele nouă recomandări în această privință?

— Adevărul este că Republica Moldova și Uniunea Europeană, împreună, au reușit să facă foarte multe lucruri și să înscrie Republica Moldova în mod decisiv pe calea integrării europene în ultimii doi ani. Procese care au durat ani de zile la alte state central și est-europene care au aderat la Uniunea Europeană, am reușit să le încheiem în doar câteva luni de zile pentru Republica Moldova. De pildă, în martie 2022, Republica Moldova a depus în mod oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană și în mai puțin de patru luni, până la finalul lunii iunie, Uniunea Europeană a decis să acorde Republicii Moldova statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și a făcut acest lucru după o rezoluție adoptată cu o majoritate extrem de largă în Parlamentul European, după recomandarea pozitivă a Comisiei Europene și cu sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Am început implementarea reformelor în Republica Moldova, am început să integrăm Republica Moldova deja în tot mai multe programe și proiecte europene. De exemplu, în rețeaua privind marile proiecte europene de infrastructură. Am creat apoi un mecanism european de achiziție și stocare la comun a gazului pentru toate statele Uniunii Europene, mecanism care a fost deschis Republicii Moldova și Republica Moldova participă, asta înseamnă că poate fi ajutată cu gaz din partea Uniunii Europene dacă va avea nevoie, în cursul acestei ierni sau oricând în viitor. Am negociat un acord pentru liberalizarea regimului de roaming, astfel încât de la începutul anului 2024, cetățenii Republicii Moldova să poată telefona fără roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci, am reușit să facem foarte multe lucruri deja într-un interval scurt.

În Republica Moldova reformele sunt implementate într-un ritm mult mai bun decât oricând în trecut și de aceea, înainte de finalul acestui an, va trebui să luăm decizia dacă trecem la etapa următoare și anume, de începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Noi, Parlamentul European, deja ne-am poziționat. Am adoptat în urmă cu două săptămâni (la 5 octombrie 2023, n.r.) o rezoluție a plenului Parlamentului European, adoptată cu peste 400 de voturi pentru, doar 45 împotrivă și 43 de abțineri, rezoluție în care spunem că cerem începerea negocierilor de aderare înainte de finalul acestui an. Și rezoluția, repet, a fost adoptată cu 80 la sută sprijin în Parlamentul European, doar 10 la sută împotrivă și 10 la sută abțineri.

Parlamentul European solicită așadar începerea negocierilor de aderare. Comisia Europeană, care monitorizează implementarea reformelor, trebuie să facă o recomandare. Această recomandare, probabil, va veni la începutul lunii noiembrie și cred că poate fi o recomandare pozitivă. După care, în luna decembrie, Consiliul European al șefilor de state și de guverne va trebui să ia în unanimitate o decizie. Zic să așteptăm să vedem acea decizie, dar cred că putem fi optimiști. Sper ca până la finalul acestui an să se concretizeze decizia de începere a negocierilor de aderare și după aceea, sper ca la începutul anului următor aceste negocieri să fie oficial deschise și începute.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

— Începerea negocierilor este o următoare etapă. Putem estima cât ar putea dura aceasta și ce urmează după?

— Nu putem estima acest lucru. Știm că Republica Moldova are perspectivă europeană. Știm că Republica Moldova poate deveni într-o zi stat membru al Uniunii Europene. Ziua în care va deveni depinde în principal de ritmul reformelor de la Chișinău. Dacă în Republica Moldova, în următorii ani vom continua să avem o guvernare pro-europeană, care își respectă promisiunile, care modernizează și reformează țara, care face lucrurile pe care oamenii le așteaptă, cred că aceste negocieri pot merge fără incidente, pot merge bine. Dar nimeni nu ne poate da o dată la momentul de față.

Ce însă vă mai spun este că chiar și înainte de finalizarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, proces care se va finaliza prin aderarea oficială la Uniunea Europeană, chiar și înainte de finalizare, Republica Moldova va fi integrată deja gradual în tot mai multe proiecte europene. Am explicat mai devreme acordul de roaming, am explicat mai devreme un sistem european de achiziție și stocare la comun a gazului. Deci, chiar și înainte de aderare, Republica Moldova va fi integrată în tot mai multe proiecte.

Asta va însemna că în Republica Moldova vor fi introduse standarde europene de protecție a calității, de protecție a consumatorului, de mediu, lucruri care vor duce la creșterea calității vieții oamenilor în Republica Moldova. Vor veni investitorii europeni, vor crea locuri de muncă. Am văzut și în România, când a fost clar că avem perspectivă europeană, chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, deja nivelul salariilor a crescut și sunt convins că acest lucru se va întâmpla și în Republica Moldova.

Deci, pe scurt, nimeni nu ne poate spune când se va încheia acest proces de aderare. Cred că va dura câțiva ani, dar nimeni nu ne poate spune o dată exactă. Va depinde de ritmul reformelor de la Chișinău. Dar chiar și până când procesul se încheie, vom avea o integrare graduală, cu Republica Moldova participând la tot mai multe proiecte de integrare europeană, având tot mai multe dintre beneficiile integrării europene și având o creștere a nivelului de trai și a nivelului de salarizare a oamenilor.

— Este important să avem această discuție și faptul că ați menționat că ne vom integra treptat și vom avea aceste beneficii, în contextul în care în societatea din Republica Moldova există în continuare mai multe preconcepții legate de apropierea de Uniunea Europeană. Sunt tot felul de mituri: că va fi afectată, de exemplu, producția locală în detrimentul celei importate din Uniunea Europeană sau că Uniunea Europeană ne va impune anumite valori care nu ne sunt proprii, sau că Uniunea Europeană va putea interveni în religia și în tradițiile noastre, inclusiv că vom deveni mai săraci. Cum le vorbim oamenilor despre ce urmează și care sunt, de fapt, avantajele?

— Aceasta este propagandă ce vine dinspre Federația Rusă și dinspre forțele antieuropene din Republica Moldova. Vestea bună este că aceste forțe nu sunt credibile, ele sunt slabe și oamenii încep să înțeleagă avantajele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

În primul rând, trebuie să spunem oamenilor că Uniunea Europeană își dorește o Republică Moldova puternică, independentă, pe propriile picioare, cu oameni care să aibă locuri de muncă stabile, bine plătite, să poată decide pe cont propriu viitorul lor, să nu depindă de ajutorul social, să nu depindă de ajutorul de la stat. Uniunea Europeană crede în cetățeni puternici care au locuri de muncă, care au salarii stabile, bine plătite.

De partea cealaltă, Federația Rusă vrea ca oamenii din Republica Moldova să fie slabi, șantajabili, săraci, controlabili, manipulabili. Vedem cum Uniunea Europeană acordă sprijin gratuit Republicii Moldova, în timp ce Federația Rusă nu a acordat niciun fel de sprijin gratuit, șantajează Republica Moldova cu gaze, cu prețul ridicat la gaze. Federația Rusă caută să împovăreze oamenii. Deci, necazurile au venit dinspre Rusia, prețurile mai mari la energie au venit dinspre Rusia. Acestea sărăcesc oamenii în Republica Moldova. Uniunea Europeană a ajutat, inclusiv cu fonduri europene, pentru ca Republica Moldova să poată trece mai bine prin aceste situații dificile. Din fondurile europene venite au fost ajutați consumatorii vulnerabili anul trecut, ca să poată face față mai ușor prețului mare la energie care a fost cauzat de Federația Rusă.

Noi trebuie să spunem oamenilor care sunt beneficiile apropierii de Uniunea Europeană, trebuie să spunem asta oamenilor în toate colțurile Republicii Moldova. Trebuie să spunem asta în limba română, și în limba ucraineană, și în limba rusă, și în toate limbile pe care oamenii le vorbesc acasă, în Republica Moldova. Trebuie să unim populația din Republica Moldova, să comunicăm cu toți, să ne adresăm tuturor, indiferent de regiunea din care oamenii vin, indiferent de vârsta pe care o au, indiferent dacă locuiesc la sat sau la oraș. Și e foarte important ca oamenii să se și informeze din surse obiective, credibile, să înțeleagă care sunt neadevărurile spuse, când este dezinformare, când sunt știri false și când este propagandă.

Multe dintre lucrurile pe care Federația Rusă și pro-rușii le spun, pur și simplu, sunt false și sunt contrare interesului Republicii Moldova, ar face Republica Moldova mai slabă. Pe când ceea ce Uniunea Europeană dorește, face Republica Moldova mai puternică. În plus, Uniunea Europeană este un proiect care sprijină individul, sprijină minoritățile. Uniunea Europeană vrea ca fiecare dintre noi să ne putem dezvolta conform propriilor noastre dorințe, aspirații. În Uniunea Europeană vedem cum minoritățile sunt sprijinite, cum producătorii locali sunt sprijiniți.

Ca atare, vă spun foarte clar, aderarea europeană a Republicii Moldova va fi un câștig pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă vorbesc acasă limba română sau limba rusă. Toți vor avea de câștigat de pe urma întăririi, modernizării și integrării europene a Republicii Moldova.

— Dar, întâi de toate, trebuie și noi să ne facem temele pentru acasă, să îndeplinim cât mai mult din cele nouă recomandări. Și în acest context, vreau să vă întreb care ar fi provocările ce se referă la domeniul justiției, în primul rând. Trecem acum printr-un proces de evaluare a judecătorilor și procurorilor, acele proceduri numite Vetting și Pre-Vetting. Cum se văd acestea de la Bruxelles?

— Adevărul este că în Republica Moldova, în trecut, oamenii politici au fost obișnuiți să controleze justiția, să o țină slabă și să o folosească în propriul interes. Acum este pentru prima dată, de 30 de ani, când vedem clar și convingător că Guvernul și majoritatea parlamentară doresc reformarea și modernizarea justiției în Republica Moldova. O justiție puternică ajută omul de rând, fiindcă cetățeanul va ști dacă statul de drept funcționează în Republica Moldova,

va ști că nu poate fi folosită justiția împotriva lui, în scop politic și că dacă el nu a încălcat legea, nu are de ce se teme. De asemenea, cetățeanul va ști că dacă cineva încalcă legea, dacă este răufăcător, dacă încearcă să-și creeze un avantaj încălcând legea, va fi sancționat.

Independența justiției este esențială pentru încrederea oamenilor în instituțiile statului și este, de aceea, una dintre principalele reforme solicitate de Uniunea Europeană. Timp de 30 de ani, justiția din Republica Moldova nu a fost independentă, nu a fost puternică și s-au înregistrat foarte multe amânări, eșecuri și disfuncționalități. Acum vedem pentru prima dată cum procesul de reformare a început și vă spun că evaluarea europeană este că reforma justiției în Republica Moldova merge bine și merge într-un ritm mai bun decât oricând în ultimii 30 de ani. Sigur că ne-am dorit ca toate reformele să poată fi adoptate de azi pe mâine, însă acest lucru nu este posibil, reformele au nevoie de timp, dar direcția e clară și viteza reformelor în Republica Moldova în justiție este mai mare decât oricând, este satisfăcătoare.

Vedem, de asemenea, cum există rezistență în sistemul judecătoresc, vedem cum judecători sau procurori care au fost obișnuiți să răspundă comenzilor politice timp de mulți ani nu se pot adapta într-un mediu de lucru corect și de aceea, este necesar acest Pre-Vetting și Vetting despre care ați vorbit, ca să ne asigurăm că instituțiile din justiție în Republica Moldova sunt funcționale și că în poziții-cheie sunt promovați oameni competenți care înțeleg să-și facă meseria cu legea în mână, să fie independenți, să fie puternici și să asigure funcționarea statului de drept.

— Avem în acest an, chiar foarte curând, alegeri locale. În anul următor avem scrutinul pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, iar încă peste un an o să avem alegeri parlamentare. Ce urmează să întreprindă autoritățile din Republica Moldova, astfel încât în contextul acestor scrutine să mențină suportul cetățenilor Republicii Moldova pentru ideea de integrare europeană?

— În primul rând, mă bucur că în momentul de față ideea de integrare europeană este clar majoritară în Republica Moldova. Ea nu poate fi susținută unanim de toată lumea, nici nu ne dorim acest lucru. E important ca ea să fie susținută de majoritatea clară a populației și e bine că majoritatea populației susține integrarea europeană.

Va fi foarte important ca la alegerile prezidențiale și parlamentare oamenii din Republica Moldova să continue pe această cale și să vadă că Republica Moldova se bucură în momentul de față de susținerea Uniunii Europene, este credibilă la nivel european. Și faptul că Republica Moldova este credibilă și că este condusă de oameni politici credibili la nivel european, asta înseamnă că Republica Moldova poate fi ajutată de Uniunea Europeană.

Imaginați-vă că în aceste vremuri Republica Moldova ar fi avut un președinte pro-rus care era preocupat să-i facă pe plac lui Vladimir Putin, care nu și-ar fi respectat promisiunile față de Uniunea Europeană. În această situație, probabil, sprijinul european ar fi fost mai mic pentru Republica Moldova și sărăcia acum ar fi fost mult mai gravă în Republica Moldova.

Când oamenii vor vota la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare, trebuie să fie conștienți de faptul că actualul guvern, actuala președintă au reușit să obțină foarte mult sprijin european pentru Republica Moldova și vor continua să obțină. Pe când, dacă ar exista o guvernare slabă, care nu e credibilă, antieuropeană sau formată din mai multe partide certate între ele, Republica Moldova ar rămâne pe loc, nu ar mai primi sprijin și pentru oameni, din păcate, ar fi mai rău. De aceea, cred că e important ca oamenii, la alegerile din anul următor să continue pe aceeași cale a reformării și a modernizării.

Alegerile locale de acum nu au o importanță majoră deosebită. E important ca oamenii să iasă la vot, să-și voteze candidații la funcțiile de primar în care au încredere, care știu că vor face lucruri bune, dar aceste alegeri locale nu au o semnificație politică deosebită. De aceea, nu m-am exprimat până acum pe subiectul alegerilor locale și nici nu o voi face. Mult mai important este ca direcția de ansamblu a Republicii Moldova să rămână una de integrare europeană, de modernizare, care aduce beneficii pentru oameni. Asta va fi important ca oamenii să știe când votează la anul la alegeri prezidențiale și parlamentare.

— Cât de mult contează ca Republica Moldova să rămână la pachet cu Ucraina în parcursul aderării și al deschiderii negocierilor?

— Acest parteneriat între Republica Moldova și Ucraina ajută în momentul de față atât Republica Moldova, cât și Ucraina. Acest parteneriat este bun și e bine că el există în momentul de față, fiindcă împreună am reușit să acordăm statutul de stat candidat, împreună probabil vom lua decizia de a începe negocierile de aderare înainte de finalul acestui an. Ca atare, acest parteneriat la moment este bun.

Ucraina se bucură de multă simpatie la nivel european datorită luptei curajoase pe care o duce și e foarte important ca tot sprijinul european care se mobilizează pentru Ucraina să se mobilizeze și pentru Republica Moldova. Deci, Republica Moldova are de câștigat de pe urma acestui tandem în acest moment. Există și câteva avantaje ale Republicii Moldova față de Ucraina. De exemplu, situația în Republica Moldova e mai simplă, neavând conflictul militar. Implementarea reformelor e un pic mai simplă și un pic mai accelerată în Republica Moldova. Ucraina are parte de această solidaritate și simpatie. Republica Moldova are rezultate tangibile mai bune.

De aceea, acest parteneriat la moment e important. E important pentru Republica Moldova să câștige de pe urma solidarități și a simpatiei care există vizavi de Ucraina. La fel, este important și pentru Ucraina ca Republica Moldova să rămână ancorată pe direcția europeană. Căci pentru Ucraina, însăși situația ar fi fost mult mai gravă dacă în plus față de Lukașenko în Belarus, Putin l-ar fi avut pe Dodon în Republica Moldova. Ca atare, pentru Ucraina însăși este un lucru bun că Republica Moldova este puternică, credibilă și acționează în direcția europeană. Deci, acest parteneriat e bun la moment.

Ce va fi pe termen lung nu știe nimeni să vă spună. Căci este posibil ca implementarea reformelor în Republica Moldova să meargă mai rapid și Republica Moldova să fie mai rapid pregătită de aderare, în funcție, evident, și de evoluția conflictului militar din Ucraina. Nu știu dacă, pe termen lung, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană împreună cu Ucraina sau înaintea Ucrainei, sau după. Asta vom vedea. În funcție de implementarea reformelor. Știu să vă spun că la moment parteneriatul e bun pentru motivele pe care le-am numit. Și știu să vă spun că cel mai bun lucru pe care Republica Moldova îl poate face este să continue cu implementarea reformelor, să fie pregătită de aderare cât mai repede.

— Vreau să discutăm și despre contribuția României, care a sprijinit enorm Republica Moldova în parcursul european și nu doar. În ce domenii credeți că ar trebui să se intensifice această colaborare, acel sprijin din partea Bucureștiului, ca să ușureze parcursul european al Republicii Moldova?

— Bucureștiul va ajuta întotdeauna Republica Moldova cu tot ce poate. O face politic, o face moral, o face financiar, o face cu expertiză tehnică. Republica Moldova va trece în următorii ani exact prin procesele prin care a trecut România înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Ca atare, mulți dintre experții statului român vor avea lucruri utile de împărtășit Republicii Moldova și o vor face. România folosește fiecare oportunitate existentă la nivel european pentru a pune Republica Moldova pe agenda europeană, pentru a mobiliza sprijin.

Reușim să avem tot mai mulți aliați la nivel european în sprijinul Republicii Moldova. Am văzut platforme comune, acțiuni comune ale României, Germaniei și Franței. România este principalul apărător. Mereu când România solicită sprijin pentru Republica Moldova la nivel european, reușim să mobilizăm acest sprijin. Și e bine că am reușit să mobilizăm deja statele europene în ansamblu în favoarea Republicii Moldova. Situația din Republica Moldova nu mai este astăzi un subiect despre care discută doar statul român, ci este un subiect despre care discută și multe alte state membre ale Uniunii Europene. Și acesta e un câștig, faptul că România a reușit să facă din Republica Moldova o temă europeană. Dar sigur, aici un mare merit îl are și președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean, majoritatea parlamentară credibilă, care au reușit să câștige încrederea Uniunii Europene.

Deci, noi vom continua să venim cu tot sprijinul politic, moral, tehnic, inclusiv și financiar, pentru întărirea Republicii Moldova și pentru mobilizarea a cât mai mult ajutor european pentru Republica Moldova în perioada următoare.

— Ce erori ar putea evita Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană pe care le-a comis România? Ce putem învăța din experiența României în acest sens?

— În România toate marile partide politice au susținut aderarea europeană și acest lucru a fost foarte important. Au susținut integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la NATO. Ar fi bine ca societatea în Republica Moldova să fie unită pe această temă, să nu fie dezbinată. Acest lucru ar fi important: de păstrat cât mai larg sprijinul pentru parcursul european.

După aceea, evident, calea integrării noastre europene, a României, a fost o cale clară, cu direcție clară, dar a fost cu suișuri și coborâșuri. Au fost momente în care am avut guverne credibile, care au reformat România și am avut momente în care am avut guverne care au pretins că reformează România. Toate guvernele în România au fost pro-europene, au spus că sunt pro-europene, că vor apropiere de Europa, că reformează, dar în realitate nu respectau promisiuni și nu îndeplineau reforme. Aceasta cred că este o greșeală de evitat. E foarte important ca Republica Moldova să-și respecte promisiunile și să rămână credibilă la nivel european, căci atunci și sprijinul european vine rapid.

— Vă mulțumim pentru această discuție.

Acest interviu este publicat în cadrul proiectului Republica Moldova în Uniunea Europeană: platformă de monitorizare și dezbatere pentru susținerea procesului de aderare cu sprijinul programului Black Sea Trust for Regional Cooperation al German Marshall Fund și este implementat de Asociaţia Obştească Centrul de Cercetare și Advocacy în Afaceri Europene (https://www.crpe.ro/ro/category/republica-moldova/).