VIDEO „Chișinăul este cuibul corupției din educație”. Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, la Podcast ZdCe

Corupția în sistemul de educație reprezintă un fenomen grav și răspândit pe larg, iar pentru combaterea lui este necesară voință politică și presiune din partea societății, susține Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, invitată la Podcast ZdCe.

Ala Revenco se referă la cazurile de rezonanță investigate în ultima perioadă de organele de drept, în special la instituțiile de învățământ din Municipiul Chișinău, la modul cum sunt delapidați banii publici, prin achiziții publice fraudate, angajări fictive și plăți informale, și cum sunt cooptați în acest cerc vicios, pedagogii, părinții și elevii.