Ziarul de Gardă te invită să te înscrii la Tabăra anticorupție 2026

Ești tânăr(ă) și vrei să afli cum combați corupția în comunitatea ta? Ziarul de Gardă te invită la Tabăra anticorupție pentru tineri – 2026, organizată în perioada 20-21 august 2026, într-o locație în afara Chișinăului.

Ce este tabăra anticorupție?

O experiență intensă de 2 zile pentru 20 de tineri din toată Moldova, cu ateliere interactive, studii de caz reale și simulări, ghidate de jurnaliști de investigație ZdG și experți în integritate. Vei pleca acasă cu instrumente concrete de supraveghere civică și cu o rețea de tineri la fel de motivați ca tine.

Ce vei învăța?

Cum navighezi bazele de date publice și cum verifici informația pe portalurile publice

Cum investighezi activitatea funcționarilor publici

Cum monitorizezi o primărie, alegerile locale și parcursul de integrare europeană

Cine deține presa din Moldova și de ce contează transparența media

Cum afectează corupția femeile și bărbații și cum promovăm participarea egală

Cum transformi o idee într-o acțiune anticorupție în comunitatea ta

Cine poate participa?

Tinere și tineri cu vârsta între 18 și 25 de ani din toată R. Moldova:

care sunt activi în comunități, în Centre de Tineret, ONG-uri, grupuri civice;

care cred în transparență, integritate și dreptul de a ști și de a monitoriza cum sunt cheltuiți banii publici

care își asumă să inițieze, după tabără, o acțiune civică privind transparența în comunitatea lor

Selecția va asigura echilibrul regional și de gen al grupului. Tabăra se va ține în limba română.

Ce oferim?

Transportul de la Chișinău către locație și înapoi, cazarea, mesele și materiale de instruire sunt acoperite în totalitate de organizatorii taberei.

Ce urmează după tabără?

Devii parte din rețeaua alumni a taberei și primești sprijinul nostru pentru a desfășura propria acțiune anticorupție — de la monitorizare locală la campanii comunitare și raportare digitală.

Cum te înscrii?

Completează acest formular până la 2 august, ora 23:59. Vor fi selectați 20 de participanți în baza criteriilor de selectare și a motivației de a participa. Rezultatele vor fi anunțate până pe 10 august.

Ai întrebări? Scrie-ne la [email protected] sau sună la 0696 585 16.